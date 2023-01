Jesús María Prada reclutará en su lista electoral a miembros de Por Zamora, pero no a Ángel Macías

Lo sabía desde el verano y el resto lo dimos por supuesto. Más adelante se filtró y su presentación ya fue mera formalidad. Mandaba la disciplina de partido y esperar a tener todos los candidatos de las capitales de provincia en Castilla y León, aunque Zamora tenía hechos los deberes desde hacía tiempo. Aún así, Jesús María Prada, Chuchi como todos le conocemos, se puso nervioso ante la prensa que ve todos los días en su faceta como diputado de Cultura, Turismo y Deportes.

Tras el primer acto público, tardó bien poco en abrir la caja de los ofrecimientos. En este caso a quién se va del Titanic que es Ciudadanos: Francisco Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, del que el propio Prada es tercero de a bordo. Y eso es precisamente lo que le ha ofrecido, formar parte de su lista electoral por el Partido Popular con el segundo puesto. Algo que no acaba de ser del agrado de Requejo, pero que aún no ha descartado del todo.

Mientras, Jesús sigue en su idea de aglutinar el centro derecha de Zamora frente a la izquierda zamorana, o más bien, ante el tótem inamovible que parece ser Francisco Guarido en el Ayuntamiento de la capital. No es ingenuo y sabe que, de repetir Guarido, sus posibilidades de llegar a ser alcalde de la Perla del Duero se reducen, pero confía en que recogiendo de aquí y de allá esa derecha desencantada y desperdigada de Zamora, ese feudo histórico del PP que fue la Bien Cercada volverá a ser suya.

Pregunta.- Ahora que ya es oficial y nadie puede sentirse ofendido, ¿desde cuándo tenía en mente que sería el candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Zamora?

Respuesta.- Desde el verano pasado acepté esa posibilidad cuando se me ofreció desde el partido provincial, que entiendo que contó con el beneplácito de la formación a nivel regional.

P.- ¿Qué te empujó a aceptar esa invitación del partido?

R.- Conozco la política y se me ocurren pocas cosas más bonitas en política que ser alcalde de tu pueblo o ciudad. Creo que la política municipal es lo más cercano a los ciudadanos, por lo tanto, implica la imagen más cercana del servicio público. Desde la Diputación realizamos una gran labor, pero no tenemos un contacto tan directo con los ciudadanos, se hace más con los ayuntamientos o con otras instituciones. Pero el Ayuntamiento es el servicio público directo, que es lo que me apetece hacer. Quiero ese contacto con la gente, que ya he podido sentir en estos días y eso es lo que provocó y aceptar la propuesta de mi partido.

P.- ¿Cuándo comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Zamora con Francisco Vázquez (2000) se imaginaba ser algún día alcalde de la ciudad?

R.- No me lo imaginaba ni hace un año, no te quiero contar cuando tenía 22 años y entré de rebote porque Fernando Martínez-Maillo dimitió porque se fue al Congreso, y yo iba en el número 16 de la lista de Vázquez, como se suele decir en política, de relleno, y en ningún momento estaba previsto que yo fuera concejal en aquel momento. Ser candidato por Zamora no estaba en mis planes ni en mis sueños.

P.- El día de su presentación oficial es la primera vez que le vimos nervioso ante la prensa, pese a que desde 2019 es diputado y vicepresidente segundo en la Diputación y ya está acostumbrado a los focos.

R.- Primero, el estar en la sede mi partido, donde yo he trabajado tantos años entre bambalinas, como protagonistas ese día, te provoca mucho nerviosismo. Y luego la emoción del momento, porque ya era decir públicamente que era el candidato del PP a la Alcaldía de Zamora y eso es una responsabilidad muy importante. Luego cuando hicimos el acto público de presentación de mi candidatura me tuve que enfrentar a mi primer acto público de este tipo, porque nunca había protagonizado un acto público, ya que yo en las pasadas elecciones iba de número dos y no fui protagonista de ningún acto. Por tanto, el hablar en público, sobre todo delante de amigos, compañeros y afiliados, implica una emoción y nerviosismo. Todos somos humanos y tenemos esas sensaciones de nervios, emoción y miedo.

Sobre los resultados de las elecciones municipales en Zamora en 215 y 2019: "Creo que la gente nunca se equivoca y siempre tiene razón"

P.- Izquierda Unida lleva ocho años gobernando en el Ayuntamiento de Zamora, ¿qué cree que hizo mal el PP para perder la Alcaldía tras tantos años de hegemonía?

R.- Creo que a nadie se le escapa el cambio de panorama político de aquel entonces a nivel nacional y que se trasladó a las comunidades y los municipios. Se produjo hace años la ruptura del bipartidismo y provocó que nuevos partidos emergieran y los cálculos electorales son los que son. Eso provocó una fragmentación del voto del centro derecha, pero hay que recordar a todo el mundo que Clara San Damián ganó las elecciones en 2015, y que PSOE e Izquierda Unida se unieron y gobernó Francisco Guarido el Ayuntamiento de Zamora.

Pero yo soy muy conformista con estas cosas, y creo que la gente nunca se equivoca y siempre tiene razón, porque en eso se basa la democracia, en respetar lo que la gente dice. Por lo tanto, tampoco analizo muy en profundidad que pasó. Ahora creo que lo que tenemos que hacer es generar ilusión en la ciudad, para mirar al futuro y pensar en el 28 de mayo de 2023.

P.- Y ahora, ¿qué cree va a necesitar el Partido Popular para recuperarla a parte de ilusión?

R.- Yo no sé si la recuperaremos o no, pero pondremos todo lo que podamos encima de la mesa. Lo primero la mejor candidatura posible, y un buen programa electoral y, segundo, mucho trabajo y contacto con la gente para poder explicarle todo eso, tanto las personas que formamos parte de la candidatura y, sobre todo, qué queremos y pretendemos para la ciudad. Eso es lo fundamental, el contacto con la gente y transmitirle esa ilusión que yo ahora mismo tengo, y que estoy seguro de que tendrá mi candidatura. Y sobre todo, que, voten a quien voten, crean en la oportunidades que tiene la ciudad Zamora. La situación es mala, pero si nosotros no creemos en nuestras propias posibilidades y en las capacidades para labrarnos un futuro, lo vamos a tener muy complicado.

P.- Dos compañeras lo intentaron antes qué usted, Clara San Damián y Mayte Martín Pozo, que, similar a usted venía de dirigir la Diputación Provincial. ¿Qué va a tener de distinto su candidatura para tener éxito?

R.- No creo que tenga nada distinto, sino que somos personas distintas. Cada uno somos un mundo, como pasa en las familias o en los grupos de amigos. Yo soy yo, y tengo mi forma de ser y haré la campaña que tenga que hacer. Tengo mis pocas cosas buenas y mis muchos defectos; pero no me gustan las comparaciones. Yo soy como soy y así lo voy a ser como candidato y así lo seré como alcalde. Puedo asegurar que creo que no me ha cambiado ser vicepresidente de la Diputación, no me va a cambiar ser candidato y no me cambiará ser alcalde si llego a serlo.

"No tengo ninguna duda de que seré el próximo alcalde de Zamora"

P.- ¿Realmente cree que puede ganar las elecciones?

R.- Para eso me presento, no tengo ninguna duda de que seré el próximo alcalde de Zamora.

P.- Ha hablado en varias ocasiones del icono político que es Francisco Guarido en la ciudad, ¿cree que lo va a tener mucho más difícil si finalmente decide presentarse por IU?

R.- No es que yo lo tenga difícil o fácil. Es que si Guarido se presenta cambia el panorama político. Está claro que el peso de Izquierda Unida aunque tenga catorce concejales, no es el peso de partido político, porque creo que en buena parte es de Francisco Guarido. De hecho, él mismo ha dicho que no es el momento de continuar, que se quiere retirar, pero que está teniendo presiones de su partido para seguir. Yo creo que eso es fruto de que Izquierda Unida en Zamora es Francisco Guarido.

P.- Y sino fuera Guarido, ¿qué le parecen otros candidatos como Miguel Ángel Viñas, Laura Rivera o María Eugenia Cabezas?

R.- Sinceramente, he tenido muy buenas relaciones con varios de los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora. Yo soy diputado de Cultura, Turismo y Deporte, y esas competencias están divididas en tres personas distintas en la capital. Así que he tenido muy buena relación con el concejal de Turismo, Christoph Strieder; con el concejal de Deportes, Manuel Alexander Alonso; y con la concejal de Cultura, María Eugenia Cabezas. Estoy seguro de que Izquierda Unida podrá tomar sus decisiones. En este caso, siempre soy muy respetuoso con las decisiones que vayan a tomar otros partidos con sus candidatos, por lo tanto, que se tomen sus tiempos y tomen la decisión que consideren oportuna. Yo, como Partido Popular, nada tengo que opinar.

P.- Durante su puesta de largo como candidato popular dijo que hablaría con todo el mundo y tardó apenas unas horas en contactar con Francisco Requejo. ¿Por qué con él primero? ¿Por qué tuvo tan claro ofrecerle ser su segundo en la lista?

R.- Por contacto directo a estos años y por lealtad al que es mi presidente en la Diputación. También porque sé cómo trabaja, y porque me quedaba más a mano cuando vine de la presentación de la candidatura. Creo que es necesario unir el centro derecha. Creo que es bueno para la ciudad porque aumenta las posibilidades de que quién gobierne sea un Partido Popular fuerte, con mayoría suficiente para llevar a cabo las políticas que queremos ofrecer a los ciudadanos. La fragmentación del voto solo va a beneficiar a IU y el PSOE, que pueden sumar. Por lo tanto, ese es mi ofrecimiento y se lo haré a más personas. Luego, en la capacidad de cada uno estará hacer lo que considere oportuno. Yo he hecho lo que creo mejor para la ciudad como candidato del Partido Popular.

"Creo que ni el propio Ángel Macías querría ser concejal en mi lista"

P.- ¿A quién más tiene en mente para aglutinar ese centro derecha de Zamora?

R.- Hablaré con el partido Por Zamora, porque está formado por mucha gente que conozco, y por antiguos afiliados del Partido Popular, y les haré un ofrecimiento. Creo que perder votos sin conseguir concejales no es bueno para la ciudad, y como creo que ellos tampoco quieren un alcalde de izquierdas, hablaré con ellos para que alguna de esas personas se puedan integran en mi lista o que algunas de las propuestas que puedan llevar en su programa, las pueda sumar el Partido Popular.

P.- ¿En este ofrecimiento incluirá a Ángel Macías?

R.- Creo que ni el propio Ángel Macías querría ser concejal en mi lista. Él ya ha sido muchos años concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, ha desarrollado importantes políticas con Antonio Vázquez, que impulsaron la ciudad. Creo que fueron unos mandatos muy fructíferos que llevaron a la ciudad a la modernidad y, supongo, que algún día, la ciudad será capaz de agradecerle el trabajo que hicieron esos equipos de gobierno, liderados por Antonio Vázquez.

P.- Históricamente y hoy en día suele ser la izquierda quien está fragmentada, pero, en Zamora se da el caso contrario, ¿a qué cree que se debe?

R.- Tampoco hay una gran fragmentación. Ahora mismo, según los analistas y las encuestas, desaparece un elemento importante que es Ciudadanos. Por otro lado, creo que VOX no va a tener el resultado esperado, los zamoranos somos inteligentes en ese aspecto porque nos diferencian. El problema de VOX es que es un partido de titulares y siglas nacionales sin presencia en el territorio, y creo que sin preocupación por los problemas de los zamoranos. Yo confío en que esa fragmentación el día 28 de mayo no sea así y la gente haga una elección de voto útil, y esa es la del Partido Popular para tener una mayoría suficiente para que la izquierda no siga gobernando el Ayuntamiento de Zamora.

P.- Eso mismo se pensaba de VOX en Castilla y León y mire dónde estamos.

R.- El panorama en unas elecciones municipales, según mi experiencia, no tiene nada que ver ni con unas autonómicas ni con unas generales. El ciudadano vota diferente en unas municipales. Lo podemos ver en muchos pueblos, donde gana un alcalde socialista, pero en las generales gana el PP.

P.- Pese al periplo entre PP y VOX en la Junta de Castilla y León, parece que el presidente de su formación, Alberto Núñez Feijóo, quiere alejarse del partido de Abascal de cara a las municipales, ¿pactaría con VOX de ser necesario para obtener la Alcaldía de Zamora?

R.- Ni me lo he planteado porque sé que no va a ser necesario.

Sigue los temas que te interesan