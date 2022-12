De dar a luz mientras atacaban con bombas el hospital, a crear unos increíbles y resistentes bolsos desde Zamora

Nos encontramos en plena época navideña y, guste más o menos, es momento de buscar y elegir regalos para nuestros seres queridos. La mayoría de nosotros queremos agasajar a amigos, familiares o parejas con algo especial. Algo que no vayan a olvidar y que utilicen o guarden con especial cariño. Puede ser una fotografía de un bonito recuerdo, ese perfume que le encanta o esa prensa que siempre quiso. O podemos encontrar un regalo, cuyo origen entrañe una historia de guerra, miedo, superación y, finalmente, felicidad.

Pues ese es el caso de los bolsos de la marca Lux Beats Bags. Una marca creada por una mujer ucraniana de solo 24 años que reside en Zamora desde el 24 de abril de 2022. Se trata de las creaciones personalizadas y completamente artesanas de Mariia Biloshkurenko. Una joven que ha decidido montar su propio negocio para salir adelante de forma autónoma en nuestro país, y que es todo un ejemplo de superación y valentía.

Esta mujer huyó de su ciudad natal, Kherson, en Ucrania, tras la invasión rusa. Consiguió llegar a España el 25 de marzo de 2022, pero antes de eso tuvo que enfrentarse a sufrir un ataque con bombas en la casa de maternidad, mientras daba a luz a su segundo hijo. Tras esto, Mariia, cogió a su bebé recién nacido, su primer hijo de dos años y decidió dejar Ucrania y emprender la huida hacia Europa.

Pero el camino no fue fácil tampoco. "Cuando nos íbamos del país, un avión de combate sobrevoló nuestro automóvil y disparó un cohete. Este explotó no muy lejos de nosotros y milagrosamente logramos pasar, pero fue aterrador", explica. No quería irse de su país y reconoce que "me dolió mucho", pero al llegar la invasión no les quedó otro remedio. "Nos quitaron la casa, mataron a nuestros familiares, solo podíamos conducir hacia lo desconocido y sin saber qué podía pasar a continuación", añade. Además, se fueron con el dolor de dejar a su abuela, y a toda la familia de su esposo en Ucrania.

A su llegada a nuestro país, Mariia, sus dos pequeños, sus padres y su hermana acudieron al servicio de ayuda para las personas desplazadas por la guerra en Ucrania del Gobierno de España. Temporalmente, Mariia y su familia se asentaron en Pineda de Mar (Barcelona), pero después fueron trasladadas a Zamora. Desde entonces, Mariia vive por su cuenta, "sin ayuda de los servicios", explica. Su marido la apoya desde Holanda, donde actualmente trabaja, ya que el estallido de la guerra en Ucrania le pilló trabajando en Europa.

Bolsos únicos hechos con sus manos

Mariia Biloshkurenko elaborando uno de sus bolsos

Y así quiere seguir. Esta mujer se niega a vivir de la caridad o estarse parada. Así que, pese a que está de baja por maternidad y vivió todo un infierno para poder dar a luz a su pequeño y huir de su país, quiere hacer más. "No puedo dejar de trabajar, aunque esté de baja puedo hacer mucho con mis manos", explica.

Así que a esta joven se le ocurrió inicialmente la idea de "hacer joyas con cuentas", pero pronto se dio cuenta de que podía hacer algo más. "Decidí comprar cuentas grandes e intentar hacer una pequeña bolsa con ellas y lo logré", detalla. De este modo, Mariia se "enamoró de este negocio" y ahora quiere "complacer a las fashionistas españolas con mi trabajo".

Bolso confeccionado artesanalmente por María @lbb_official.es Instagram

Otro bolso de la marca de María @lbb_official.es Instagram

Y vaya si se esfuerza. Sus diseños son modernos y muy originales, con precios que comienzan en los 100 euros. Hechos exclusivamente con cuentas e hilo de pescar, pero "muy duraderos, no se deforman con el tiempo, porque he hecho una cuidada selección del material. Para mí, la calidad es lo primero". Mariia da buena cuenta de todo el proceso de creación y de la resistencia de sus bolsos en su cuenta de Instagram, donde se pueden ver todos los diseños que ha creado hasta la fecha. Una pequeña colección que amplía día a día, y en la que la piensa hacer más variada "con tres nuevos bolsos hechos con cuentas de cristal".

Para promocionarlos, acaba de lanzar su página web, que ha creado también ella misma, aunque todavía recibe sus pedidos a través del perfil de Instagram. "Estoy trabajando muy duro, no solo en la producción de las bolsas, sino también en la creación de una tienda en línea, y en mejorar el empaquetado y la imagen de mi marca", explica Mariia.

"Zamora es muy acogedora"

Sobre Zamora, Mariia solo tiene buenas palabras. Cuenta que ha tenido apoyo de varias amigas hechas aquí, que han compartido su perfil de Instagram para que se conociera y que se siente bien en la ciudad. "Zamora es muy acogedora, todo el mundo quiere ayudar. Además, es una ciudad segura y muy hermosa". asegura.

Así que, Mariia mira al futuro con la idea de, algún día, poder abrir su propia tienda de bolsos en la capital. Y, de momento, espera que alguna tienda de complementos de Zamora pueda estar interesada en que le presente sus trabajos.

