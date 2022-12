Enamorando a PlayStation

Ha enamorado a PlayStation. Javier Sánchez De la Fuente, al que también conocen como ‘Xavi’, es un joven nacido en Medina de Rioseco, de 26 años de edad, ambicioso. El riosecano, junto a su equipo de Circonium Studios, consiguió el pasado 14 de diciembre, el premio a la Mejor Idea Original en la 9ª Edición de los Premios PlayStation.

Graduado en Periodismo, cuenta con un Máster en Marketing, Comunicación y Producción de Videojuegos. Es un amante de la música, de los deportes, y de la realidad virtual. A ello quiere dedicarse, y este galardón seguro que le da un empujón para lograr su sueño.

Una vida marcada por los videojuegos

“Mi pasión por los videojuegos viene desde bien pequeñito. Con cinco años, a mi primo le tocó una PlayStation 2 en un sorteo. Yo, hasta entonces, no había visto nada parecido. Después, por mis manos pasó una Game Boy. Como por la de cualquier niño de finales de los años 90. Fui creciendo con los videojuegos durante toda mi vida”, asegura ‘Xavi’, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nacido en Medina de Rioseco, y a sus 26 años, ha estudiado un Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid. Tras un par de años trabajando en otros sectores se fue a Madrid a estudiar un Máster en Marketing, Comunicación y Producción de Videojuegos en Voxel School para vivir de la que es su pasión.

“Actualmente estoy buscando mi hueco en la industria de los videojuegos como Assistant o Junior Producer. Por suerte, me mantengo en contacto con gente del sector gracias a que ahora trabajo como Community Manager en la escuela donde hice el Máster el año pasado”, confiesa nuestro entrevistado.

Se especializó en el área de Producción, aunque se maneja también bien en los ámbitos de Marketing y Comunicación gracias a su formación. El año pasado se centró en que un proyecto muy especial saliera adelante, en los plazos marcados, y en que su equipo funcionara de la mejor forma posible.

Premio a un trabajo bien hecho

“El premio que recibimos fue a la Mejor Idea Original en la 9ª Edición de los Premios PlayStation y lo ganamos gracias al proyecto ‘Khemia’. Participamos más de 40 estudiantes. La parte artística, marketing y producción la aportaba Voxel School y el diseño y la programación venía de la Universidad Complutense de Madrid”, nos explica.

El pasado 14 de diciembre se hicieron con el galardón. Todo gracias a un juego de plataformas 2.5D en el que hay que ir sorteando a los enemigos que te encuentras por el camino. Lo que lo hace diferente es que “hay que deslizar las habitaciones por las que pasas para crear el camino correcto” con el fin de “poder avanzar al siguiente nivel”, nos explica el vallisoletano.

Javier junto a otros compañeros también ganadores Imagen cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“La verdad es que no nos esperábamos ganar el premio. Estábamos nominados en dos categorías, pero ha sido toda una sorpresa. La gala la vivimos con mucha emoción. Teníamos los nervios a flor de piel”, confiesa el de Medina de Rioseco. Añade que después de que la organización dijera el nombre de su equipo “nos miramos incrédulos” y “mis compañeras subieron a recoger el premio al escenario”.

Reconoce que “es un orgullo” recibir este reconocimiento por “todo el esfuerzo que hicimos el año pasado durante el desarrollo del proyecto”.

El sueño de vivir de los videojuegos

Javier Sánchez De la Fuente tiene claro que quiere verse, dentro de un año, trabajando dentro de la industria del videojuego. “No pido mucho más”, señala. Un sector con un tirón enorme, el que más dinero genera dentro del entretenimiento. “Parece ser que vienen unos años muy interesantes en el sector. Queremos asentarnos dentro del mismo y crear nuestras carreras profesionales”, explica.

Por un lado, quiere llegar a vivir de ello, a medio plazo, trabajar en un videojuego AAA y como sueño final participar en el desarrollo de un proyecto que consiga ser el GOTY (Juego del año), ni más ni menos.

“Estoy poniendo todos mis esfuerzos en conseguirlo. Me parece que se me da bien gestionar equipos, detectar talento y conseguir sacar lo mejor de cada persona. El hacer piña es algo que me encanta y me parece un apartado importante dentro de cualquier ambiente de trabajo”, finaliza.

Un joven trabajador, de la Ciudad de los Almirantes, y que busca el éxito. Si no lo está logrando ya…

Sigue los temas que te interesan