El zamorano Luis Santamaría relaciona a Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, con movimientos sectarios

el programa Fiesta de Telecinco abordaba ayer pr la tarde la profesión de Alicia Peña Humada, esposa de Jorge Pérez, colaborador de la cadena (donde ganó una entrega de ‘Supervivientes’). Una presunta infidelidad reciente de Jorge hacia su mujer ha hecho que sean protagonistas de la actualidad de la prensa del corazón.

Con motivo de esta presencia en los medios, el zamorano Luis Santamaría, que sigue muy de cerca todo lo relativo al fenómeno sectario y a otras formas de esoterismo popularizado como la Nueva Era, había publicado en Twitter un pequeño hilo alertando sobre Alicia Peña, a la que considera "gurú del pensamiento positivo, con doctrinas New Age nada recomendables". Este mensaje fue comentado en el programa, que quiso entrevistar en directo a Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

Presentado como "experto en estas nuevas corrientes", Santamaría explicó en qué consiste el fenómeno de la mentoría motivacional. "Hablamos de un nuevo negocio, y de un gran nicho de mercado, que consiste en ofrecer a las personas una especie de orientación vital", respondió.

"Básicamente, nos venden la idea de que estamos viviendo con creencias limitantes, que son la causa de nuestros problemas, y los mentores son los gurús que nos ayudarán a descubrirlas y erradicarlas, para así lograr desde el interior un crecimiento personal", explicó Luis Santamaría.

Continuó diciendo, con una alusión directa al reportaje que acababa de mostrar el programa, con extractos de sermones motivacionales de Laín García Calvo: "entonces, nos aseguran a nosotros, que somos mediocres e ignorantes, como acabamos de escuchar a Laín, que siguiéndolos a ellos, podremos solucionar nuestros problemas, conseguir nuestros sueños y, en definitiva, ser felices del todo".

El periodista preguntó al investigador zamorano dónde está el peligro tras un mensaje tan maravilloso, a lo que contestó: "el peligro está en que en la base está ese ‘pensamiento positivo’, que no es otra cosa que un tipo muy popular de pensamiento mágico. En el fondo, está lo que ellos llaman la ley de atracción: ‘si piensas cosas buenas, atraerás cosas buenas’".

Y ofreció un ejemplo muy concreto: el de la misma Alicia Peña, la cual asegura en sus libros y entrevistas que aquello que se piensa "se manifiesta", y las personas tienen "la capacidad de alterar la materia" con sus propios pensamientos. A lo que Santamaría apostilló que se traba "una idea tan atractiva como falsa".

El colaborador del programa aludió a la posible frustración de los destinatarios de este tipo de mensajes. "Efectivamente. Y, de hecho, la produce", contestó el experto. Luis Santamaría aseguraba que conoce "a muchas víctimas de todo esto". Personas que, sin estar, sin haber entrado en una secta, "por seguir a estos gurús, a estos maestros espirituales, acaban hundiéndose del todo".

Y fue más allá en sus declaraciones añadiendo que "no sólo Alicia Peña, de la que habláis tanto estos días, sino colegas vuestros como Paz Padilla y Anne Igartiburu, personajes como Enric Corbera, Laín García Calvo –que ha salido ahí–, Rut Nieves o Rafael Santandreu".

El investigador Zamora aseguraba que aquello que estos supuestos gurús enseñan y escriben termina por "machacar y culpabilizar a la gente que lo está pasando mal". Por ello apela a que ser revise a quienes son "altavoces de este pensamiento mágico". Santamaría criticó que "no todo vale a cambio de dinero, y de audiencia. No vale acabar con el ánimo de las personas", afirmó, con una crítica clara a los medios de comunicación.

"Os lo digo con todo el cariño, pero esta gente llega a ser muy popular, tienen mucha labia, son muy comerciales, y se presentan como los que han logrado el ‘despertar’ y nos pueden despertar a los demás", añadió el investigador zamorano.

Cuando iba a ser despedido, Luis Santamaría fue interpelado por la presentadora de Fiesta, Emma García. Ambos se conocen de otros programas anteriores de Telecinco y esta puso en duda el carácter nocivo de una "filosofía de vida" que "les había ido bien" a sus compañeras Padilla e Igartiburu. Enma García aseguró que cree que sus compañeras televisivas "no hacen daño a nadie creyendo en lo que ellas creen".

La respuesta de Santamaría fue inmediata asegurando que "hay que ver los extremos a los que puede llegar ese pensamiento y lo que dicen en sus libros y en sus conferencias. Yo cuando digo estas cosas he leído muchísimas páginas y he escuchado muchas horas de sus discursos, y al final están diciendo eso: ‘si piensas en lo positivo, atraes lo positivo’, es decir, si no te curas de tu enfermedad incurable o de tu enfermedad terminal es porque, en el fondo, se lo estás pidiendo al Universo, lo estás deseando; y si cambias esos patrones, esas creencias, podrás lograr mágicamente que todo mejore, que te cures… Esto es peligrosísimo. Y yo conozco a muchas personas machacadas por este tipo de pensamiento".

El programa puede verse haciendo clic AQUÍ.

