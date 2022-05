Lágrimas de emoción de un alcalde zamorano porque su pueblo sea el protagonista del Cupón de la ONCE

Peleas de Abajo será el protagonista del Cupón de la ONCE, del próximo domingo 22 mayo. En concreto, los peleínos y peleínas, que así se llaman sus habitantes, son la cara central de este sorteo que pone a la venta cinco millones y medio de cupones para que la imagen de la localidad viaje por toda España.

Pero sin duda, el protagonista de la presentación de este Cupón ha sido el alcalde de la localidad, Félix Roncero, quien se ha emocionado especialmente con el honor otorgado a su premio. Durante la presentación a los medios en la Diputación Provincial de Zamora, el edil peleino no ha podido contener las lágrimas en lo que ha considerado la culminación del esfuerzo de su equipo de gobierno en ir superándo obstaculos para "el desarrollo del pueblo". Félix Roncero ha ido recorriendo la historia del pueblo, que saltó a la palestra nacional por ser el pueblo más endeudado de España en 2011, y del que ha presumido que fue el primero en celebrar una manifestación en defensa del sector agrario.

El vicepresidente de segundo de la Diputación de Zamora, Jesús María Prada y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han arropado al alcalde de Peleas de Abajo, y han presentado oficialmente este cupón ilustrado con la imagen de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Diputación Provincial, y en el que han estado acompañados por la directora de ONCE en Zamora, Anabel Martin, y el consejero Territorial ONCE, Javier González.

Presentación del Cupón de la ONCE dedicado a Peleas de Abajo

Peleas de Abajo debe su nombre a que la zona fue un lugar de fricción durante varios siglos entre moros y cristianos, separados por el arroyo de Valparaiso. La localidad se encuentra en la parte baja del curso de este arroyo.

Entre los monumentos de Peleas de Abajo destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de origen románico, aunque rematada entre los siglos XVI y XVII, y construida en piedra de silleria. Consta de dos naves. separadas por arcos doblados puntiagudos, decorados con pinturas vegetales.

El también diputado de Cultura, Turismo y Deporte ha querido destacar el tono solidario que supone la compra de este Cupón, y ha invitado a los ciudadanos a comprarlo "no solo para esperar que nos toque, que no estaría mal, sino por la aportación solidaria".

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León ha hecho un símil entre los peleínos y la propia ONCE. Ha reconocido que esta entidad "se ha hecho a base de bonitas peleas, desde hacer una organización única en España, conseguir que nuestros niños pudieran acudir a los colegios como los demás, crear una fundacuón que ayude a a dar accesibilidad a otros discapacitados, o para crear un grupo empresarial que emplea en su mayoría a personas con discapacidad. Todo es fruto de una pelea constante".

Sigue los temas que te interesan