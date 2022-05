El PSOE califica de "ambigua" la intervención de Dueñas y el PP asegura que "va en línea con el pacto"

El PSOE ha calificado la comparecencia del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, para presentar su programa para la XI Legislatura como "ambigua y contradictoria". El procurador socialista Juan Luis Cepa ha reconocido a Dueñas haber "bajado a la realidad" al aceptar que "esta Consejería es gestora de fondos europeos y en esta comparecencia el consejero lo ha reconocido explícitamente", dejando de lado el discurso euroescéptico de Vox. Pero ha criticado que, en cuestiones ambientales, "les puede su ideología y entran en contradicciones".

Cepa ha criticado que se haya contratado a una empresa externa para la realización de entrevistas para la elección de los altos cargos de la Consejería pero ha reconocido el pragmatismo del consejero en su comparecencia de hoy. "Uno se queda sorprendido de ese ataque frontal que suele hacer Vox contra el Gobierno de España, contra la UE, cuando después cuando tiene que bajar a la realidad, a la acción política, se tiene que referir a los programas y a la financiación de la UE o del Gobierno central. Son todo pilares financieros europeos o nacionales a los que ha hecho mención", ha dicho.

El procurador socialista ha incidido en que "esa estrategia nacional es una estrategia al final integrada dentro de la UE". "Hace una serie de planteamientos que si nos sorprenden cuando se habla de nuevos protocolos para el saneamiento animal o vegetal, esos protocolos ya existen, son de la UE y la Administración central", ha dicho, añadiendo que la Junta de Castilla y León no es competente para estos asuntos.

Cepa ha indicado que cuando se han tratado las cuestiones ambientales el consejero "ha hecho otra serie de propuestas imposibles de cumplir, porque esta Consejería depende de los fondos europeos y están condicionados por el cumplimiento de las obligaciones ambientales". "He visto una intervención ambigua, por un lado más realista que otros consejeros de Vox pero por otro lado les puede su ideología y entran en contradicciones. Espero que su obsesión antiUE no suponga una bajada de fondos para el campo de Castilla y León", ha zanjado el socialista.

UPL exigirá que se reconozcan las singularidades de las provincias

El procurador de la Unión del Pueblo Leonés, José Ramón García, ha indicado, tras la comparecencia de Dueñas, que su partido "exigirá se tengan en cuenta las singularidades de las diferentes provincias y sobre todo de nuestra comarca berciana, no ha sido mencionada". "No es lo mismo vivir en la meseta que en una zona montañosa y es necesario que se adapte la normativa vigente. Además, pediremos que se haga una buena publicidad por parte de la Junta y que no se promocionen solo los vinos de unas determinadas provincias", ha añadido García.

El procurador de UPL ha indicado que solicitará a Dueñas que incluya "ayudas a esos agricultores que invierno tras invierno sufren la problemática de las heladas". "La distribución del agua es totalmente irregular y necesitamos que se agilicen los trámites y la burocracia para la concentración parcelaria. Además, es importante que en todos los pueblos se despliegue la red móvil y de Internet y que se pueda a acceder a todos los canales de televisión y radio", ha señalado. García ha concluido recriminando a Dueñas que se haya referido a Castilla y León como región ya que, a su juicio, la Comunidad se compone de dos regiones: la castellana y la leonesa.

El PP asegura que el discurso de Dueñas va en línea con el acuerdo

El procurador del PP Óscar Reguera ha mostrado su apoyo a la exposición que ha formulado el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, al estar "en línea con el pacto suscrito por PP y Vox y con el propio discurso y contenido del presidente de la Junta en su discurso de investidura". "Hay concordancia con lo firmado y hay similitud de políticas agrarias y de desarrollo rural", ha añadido Reguera.

El procurador popular ha destacado que "los actores actuales y futuros que van a componer el equipo de Gobierno son viejos conocidos del PP en anteriores Gobiernos y son acreditados y reconocidos profesionales y expertos en la materia". "Es fácil inferir que estamos en presencia de una continuación de las políticas agrícolas y ganaderas con la que el PP se siente identificado en muchos de sus planteamientos", ha zanjado.

