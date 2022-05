El Festival Little Opera, referente a nivel europeo, vuelve con grandes sorpresas y conciertos únicos

El Festival Little Opera vuelve a recobrar la normalidad este verano como referente ya indiscutible en el mundo de la lírica, tanto por su calidad musical al contar con la presencia de algunas de las figuras de gran prestigio a nivel internacional, su popularidad al hacer accesible la ópera a todos los públicos, como por su singularidad al utilizar escenarios no habituales como la plaza de la Catedral de Zamora.

La séptima edición del Festival Little Opera se desarrollará del 27 al 31 de julio y contará con interesantes novedades respecto a ediciones anteriores, como es la recuperación de la primera ópera en español "La Araucana"; el estreno de ópera rural "La Obisparra"; la ampliación de escenarios donde se desarrollan las actividades, o la recuperación de la degustación de productos de la tierra en el parque del Castillo.

El programa ha sido presentado hoy en el salón de plenos del Ayuntamiento por los concejales de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, y Turismo, Christoph Strieder, el diputado provincial de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial, Jesús Mª Prada, la jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, Pilar Alonso, el secretario de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, Feliciano Ferrero, la presidenta de la Asociación Lírica de Zamora y principal responsable de la organización, la soprano zamorana Conchi Moyano, y el joven director de Orquesta Alberto Cubero.

Todos ellos han destacado la peculiaridad de esta iniciativa musical y cultural que sitúa a Zamora a un nivel similar grandes ciudades europeas en el mundo operístico, destacando por la singularidad de su pequeño formato, la peculiaridad de los escenarios en los que se desarrolla y la calidad de las actuaciones que le convierten en un festival único en su género, de tal forma que puede albergar estrenos muy interesantes a los que otros festivales importantes no se arriesgarían, según manifestó Conchi Moyano.

Para la concejala de Cultura Little Opera es un festival por el que el Ayuntamiento de Zamora sigue apostando después de siete años desde su puesta en marcha, en primer lugar "porque es una propuesta de gran calidad cultural y musical que gusta a los zamoranos aficionados al género, y es perfecta para atraer a los que aún no lo son, con un formato de obras de pequeño formato y corta duración, que la gente no aficionada lo verá más accesible y les animará a acercarse a este género"; y porque se ha convertido también en referente turístico para la ciudad, para un tipo de turismo cultural y musical, cada vez más numeroso, que se mueve en pos de festivales de cierta calidad que hace que merezca la pena desplazarse; "mucho más en una ciudad como la nuestra, que además de la música ofrece patrimonio histórico-artístico, gastronomía, etc. Por eso entendemos que ofrecer propuestas culturales de calidad es fundamental para completar la oferta turística habitual, y atraer a ese turista interesado por la cultura dándole un plus a la ciudad" afirmó Mª Eugenia Cabezas.

En ese sentido el concejal de Turismo y principal impulsor de la iniciativa, Christoph Strieder, aseguró que Little Opera ha conseguido que Zamora se convierta por unos días en "ciudad de la música", con la posibilidad de conocer óperas distintas y desconocidas, aporta las experiencias de los espacios, con escenarios singulares como la Plaza de la Catedral. Tanto el diputado provincial de Cultura y Turismo como el secretario de la Fundación Científica de Caja Rural de Zamora, destacaron además la colaboración institucional, sin la cual no sería posible llevar a cabo esta programación, con la implicación de las distintas administraciones públicas, lo que permite a la Zamora situarse a nivel de otras grandes ciudades, y disfrutar también de la ópera el algunas localidades de la provincia; .

Por su parte la jefa del Servicio Territorial de Cultura destacó el hecho de que Little Opera sea un lugar de encuentro para artistas consagrados, jóvenes promesas y aficionados a la ópera, donde se fusiona música, historia, arte y gastronomía "potenciando el turismo cultural y la economía de la ciudad de Zamora"; por lo que ratificó el compromiso de la Junta de Castilla y León con el festival siendo uno de los beneficiarios de las subvenciones de la Consejería de Cultura y Turismo para la financiación de festivales en la Comunidad Autónoma; además de contar de nuevo con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la gran Gala Lírica.

En palabras de Conchi Moyano esta séptima edición supone un "nuevo escalón" en la historia del Festival, ya que puede decirse que se ha convertido en una "marca" y referente cultural que atrae a Zamora en el mes de julio a personas de toda España "para ver qué le ofrecemos". En su opinión una de sus peculiaridades es que se ofrece ópera de cámara de todas las épocas y en versión original.

Y en cuanto a la programación de este año destacó la recuperación histórica de "La Araucana" que fue la primera ópera en castellano; la participación en la Gala Lírica de la mezzosoprano española Nancy Herrera junto a la Orquesta sinfónica de Castilla y León; la representación de "La Obisparra" basada en los ritos de las mascaradas, y especialmente en los Carochos de Riofrío de Aliste, en lo que se juntado el mundo lírico con la música tradicional, creando un espectáculo muy singular; y la colaboración internacional con Portugal, con "La Vida Secreta" de Nuno Côrte-Real, basada en la vida de Dalí y Gala. Destacó también la ópera para niños con "El Cascanueces" en el teatro del Seminario; y los encuentros Little Opera, que tendrán como escenario el salón de actos del Museo Etnográfico.

El director Alberto Cubero corroboró el elevado reconocimiento musical alcanzado a nivel nacional por Little Opera; y sobre "La Araucana" que dirigirá, dijo que es un sueño musical de mucha gente durante los últimos cincuenta año, porque aparece en los escritos de Barbieri, ya que la ópera llegaba a España en italiano y se traducía el texto al castellano con elementos hablados para hacerlo más comprensible, lo que muchos años después llevó a la zarzuela. En el libreto se intentaba emular a la ópera italiana como ópera seria pero en castellano, para demostrar que en este idioma también funciona ese género; y es así como llega a José Lidón, que era director de la Capilla Real y asume el reto componiendo la Araucana basada en el poema heroico de Alonso de Ercilla.

Las entradas pueden adquirirse ya a través de la pagina web del Festival: https://www.littleoperazamora.com/, y a partir del 18 de julio se habilitará la taquilla en la caseta municipal de la plaza de la Constitución. Los importes serán los siguientes: Gala lírica.- 20€; La Vida Secreta.- 12€; La Araucana y la Graciosa.- de 10 a 25 euros según asientos en el Teatro Principal; Mientras que la Gala infantil y la Obisparra son de acceso gratuito hasta completar aforo con invitación para el control de aforo. Habrá además abonos para todas las actuaciones, con los que se tendrá derecho a participar en la degustación de productos de la tierra; con la compra de las entradas se podrá participar en las visitas guiadas que ofrece la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento.

Programa

LA OBISPARRA (Daniel Blanco)

MIÉRCOLES 27 en Riofrío de Aliste

JUEVES 28 en Alcañices

Lola Casariego, "La Madama"

Francisco Javier Sánchez, "El Guapo"

Ensemble Littleopera

Daniel Blanco, director musical

Cristian Santos, director de escena

GALA LÍRICA

VIERNES 29 en la Plaza de la Catedral

Nancy Herrera, mezzosoprano

Miquel Ortega, director

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

LA VIDA SECRETA (Nuno Côrte Real)

SÁBADO 30, Teatro Ramos Carrión, 20.30 h

Conchi Moyano, soprano

Ensemble Darcos

Nuno Côrte-Real, director musical

Carlos Antunes, director de escena

EL CASCANUECES (música de Tchaikovsky) -- para niños

DOMINGO 31 a las 12.00h, Teatro del Seminario

Compañía Ferro Teatro

LA ARAUCANA (José Lidón) / LA GRACIOSA Y EL COMPOSITOR (Luis Mirón)

DOMINGO 31 a las 20.30 en el Teatro Principal

Sonia de Munck, soprano

Anna Tonna, mezzosoprano

Juan de Dios, tenor

David Oller, barítono

Luis Cubero, director musical

Guillermo Amaya, director de escena

Pablo Menor, escenógrafo

Raquel Porter, figurinista

ENCUENTROS LITTLEOPERA. Salón de Actos Museo Etnográfico

La Obisparra, ópera-rural

Martes 26, 19.30 h

Daniel Blanco, compositor

Pepe Calvo, director Museo Etnográfico

Juan Francisco Blanco, historiador

Cristian Santos, director de escena

La Vida Secreta, Gala- Dalí

Sábado 30, 18.30 h

Nuno Côrte-Real, compositor

M. Teresa Madrid, historiadora

Juan Ángel Vela del Campo, crítico musical

Martha Asunción, escritora, libretista

La Araucana, primera ópera española

Domingo 31, 18.00 h

Alberto Cubero, director musical

Álvaro Torrente, director ICCMU

Luis López Ruiz musicólogo

Guillermo Amaya, director de escena

