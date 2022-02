Más y más litros de leche derramados para reclamar por la subida de precios a los ganaderos

Más de 250 ganaderos se reunieron hoy en Toro (Zamora), a las puertas de la planta de García Baquero, en respuesta a la movilización convocada en unidad de acción por la Alianza UPA-COAG y Asaja para reclamar una subida de los precios de la leche que permita a los ganaderos de leche de Castilla y León cubrir, al menos, los actuales costes de producción.

Se trata de la quinta movilización en defensa del sector lácteo convocada desde el pasado verano y “todavía no se han cumplido todos los objetivos, aunque hay avances”, comentó, en declaraciones a la agencia Ical, el secretario general de UPA de Castilla y León, Aurelio González. “La leche de vacuno se estaba pagado a 32 céntimos y hoy se paga a 38. Seguimos exigiendo que llegue a 40 para cubrir los costes de producción pero, al menos, algo se ha hecho”, explicó. “La negociación nacional y las presiones en Castilla y León, Andalucía y Galicia, han hecho que Lactalis diera su brazo a torcer y eso quiere decir que vamos por el buen camino”, añadió.

No obstante, el líder regional de UPA hizo hincapié en que “ahora toca defender al ovino también”, ya que la gran distribución “subió antes de enero los precio del queso un ocho por ciento y eso no se traslada a los ganaderos”, según puntualizó. “Se está presionando a las cooperativas para que firmen unos contratos con precios injustos y con la amenaza de no recoger leche. No se pueden tolerar prácticas mafiosas y exigimos que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria para que se paguen unos precios adecuados”, denunció.

Por su parte, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, destacó el hecho de que sea la quinta convocatoria de las tres organizaciones agrarias en unidad de acción y de acuerdo con las cooperativas del sector. “Nos vamos acercando a la cobertura de costes y están anunciando una posible subida de otro par de céntimos”, valoró. “De todas formas, en el ovino estamos lejos. Se pide una subida del 20 por ciento, que es lo que han aumentado los costes de producción, y la industria ofrece un ocho por ciento. Todavía estamos lejos de llegar a un acuerdo y, además, nos sobrevuela el fantasma de la sequía”, advirtió.

En este sentido, Lorenzo Rivera recordó que “no ha llovido casi nada en dos meses” y que las previsiones meteorológicas para las próximas semanas tampoco auguran lluvias. “Si sigue así, los costes van a aumentar por encima del 20 por ciento. Por eso, pedimos una cláusula de salvaguarda que contemple una subida para amparar a los ganaderos por el coste añadido en forrajes, paja y piensos”, apuntó. “Y no hay que olvidar la crisis de Ucrania, que dispara los precios del gas y de todas las energías, lo que repercute directamente en los costes de producción en nuestras granjas y empresas agrícolas”, subrayó.

Igualmente, el responsable autonómico de COAG pidió “generosidad” a Quesos del Duero. “Vino hace 20 años y se instaló con generosas ayudas de las administraciones públicas y un suelo gratis. No lo cuestionamos pero no nos parece bien que no hayan sido una empresa generosa ni comprensiva con los ganaderos. Se distorsionó el mercado de la leche en Castilla y León y esta es una de las empresas que dirige la orquesta con su batuta”, aseguró.

El presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, insistió en que, si las administraciones y la industria “han reconocido” el aumento de los costes de producción en el sector del ovino de leche, “queremos que el 20 por ciento se refleje en los contratos que firmen este año” y concluyó: “Deben pagar ese 20 por ciento a mayores. Es nuestra exigencia y esperamos conseguirlo por la Ley de la Cadena Alimentaria se debe cumplir, que para eso se ha aprobado”.

