Un novedoso fraude por WhatsApp se hace pasar por Caja Rural

Un nuevo intento de fraude tiene como protagonista a Ruralvía, la plataforma digital de banca electrónica de Caja Rural. Un usuario de Caja Rural de Navarra denunciaba en Television Española que había recibido una serie de mensajes vía WhatsApp haciéndose pasar por su entidad bancaria y, concretamente, por un supuesto José Manuel del departamento de fraudes.

Todo una mentira. Un timo para intentar obtener los datos personales de este cliente y acceder a la banca electrónica de Ruralvía. Un hecho que ya ha sido puesto en conocimiento del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y que ya han comenzado a investigar el caso, según reconocían a TVE.

Por su parte, Caja Rural de Zamora confirma a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que tenían conocimiento de este nuevo método de phishing, si bien no ha afectado a ninguno de sus clientes de Zamora, Valladolid o León. No obstante, la entidad de la espiga pide a sus clientes que notifiquen este o cualquier contacto que consideren sospechoso, e insisten en que Caja Rural de Zamora nunca se pondrá en contacto con sus usuarios a través de plataformas como Whatsapp o redes sociales. Además, vuelven a recordar que su banco jamás les pedirá información sensible (contraseñas, claves, usuario...) a través de emails, SMS o similares.

Sigue los temas que te interesan