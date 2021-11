Un estudiante de la ULE, seleccionado como mejor expediente de España en el Grado de Biología

El Ranking Anual 2020-2021 que elabora la Sociedad Española de Excelencia Académica ha designado al estudiante de la Universidad de León Giovanni Breogán Ferreiro Lera, que cursa en estos momentos el Máster de Estudios Avanzados en Flora y Fauna, como mejor graduado a nivel nacional en el Grado de Biología. Se trata de un reconocimiento que, además de destacar el trabajo y la valía del alumno, pone también el foco en la excelencia de la preparación que imparte la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

Este ranking es posible gracias a la colaboración de catedráticos, investigadores y reconocidos expertos de distintas universidades del país (en el caso de la ULE forman parte del comité evaluador los catedráticos Leandro B. Rodríguez, de Bioquímica, Paulino de Paz Cabello, de Biología Celular y Ana Isabel Blanco, de Sociología), que bareman las posiciones valorando el expediente académico y los méritos curriculares de cada estudiante. También se tienen en consideración otros factores que ayudan a determinar sus aptitudes, preparación para el futuro laboral y habilidades profesionales, así como otras iniciativas extra-académicas que reflejen creatividad, capacidad técnica y de resolución de problemas, inquietudes culturales y/o compromiso social.

Natural de Olleros de Sabero

Giovanni nació en la leonesa localidad de Olleros de Sabero, en enero de 1999. “Provengo de la enseñanza rural de un pueblo minero venido muy a menos tras el cierre de toda la industria del carbón del eje vasco-leonés, -explica el joven-, de esas zonas que ahora se dan en llamar ‘España vaciada’. Allí estudié la primaria y la secundaria, y después cursé bachillerato en el IES Lancia de León, donde empecé a tener claro que quería dedicarme a la Biología, por lo que tras terminar el Bachiller me matriculé en el Grado en Biología de la ULE, que me parecía el sitio óptimo para cursar la titulación, tanto por el entorno natural de la provincia, a tan pocos kilómetros de la Universidad, como por las características que tienen los centros al ser una universidad pequeña".

El alumno, ahora distinguido por su excelencia, comenta que su paso por la facultad fue muy positivo. “Siempre que me lo preguntan, -explica-, comento que si pudiera volvería cuatro años atrás para volver a cursar y ‘redisfrutar’ el Grado”, y destaca que lo mejor ha sido el trato con los docentes, que es en todo momento muy cercano. “No puedo más que agradecer todo lo que me han ayudado en conseguir los méritos mencionados, especialmente al equipo decanal de la Facultad, siempre atento y dispuestos por ayudar en todo aquello que esté en su mano”.

Giovanni Breogán estudia en la actualidad el Máster de Estudios Avanzados en Flora y Fauna de la ULE, dependiente del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, en el que cursa “especialmente asignaturas de flora, así como otras que también me causan gran interés como la relativa a la evolución y a la construcción de filogenias”.

El joven señala que su mayor interés en un sentido investigador es por la ciencia denominada Geobotánica Global, que estudia la relación entre las plantas y el clima (Bioclimatología o Fitoclimatología), la distribución y la corología de las plantas (Fitogeografía), así como la vegetación en sentido amplio, y cómo y por qué se relacionan las plantas (Fitosocoiología). “Mi futuro me lo planteo en la carrera doctoral, puesto que además de la investigación tengo una gran vocación docente y me gusta explicar, enseñar y transmitir”, concluye al tiempo que reconoce que es también “muy aficionado a la historia, a la filosofía y a la literatura fantástica (Tolkien, Brandon Sanderson... etc), además de ser muy ‘futbolero’ y forofo de la Fórmula 1”

