Cuarenta imágenes para recorrer los 60 años de historia de la AECC en Valladolid

Cuarenta paneles invitan a sumarse a un recorrido histórico que muestra la evolución científica y social de la Asociación Española contra el Cáncer, institución que cumple sesenta años desarrollando una labor fundamental para las personas que padecen la enfermedad y para sus familias.

Acompañamiento, apoyo y escucha que se llevan a cabo las 24 horas los 365 días del año de forma gratuita para todos. Con el fin de poner en valor la importancia histórica y científica de la AECC; la Asociación, la Diputación de Valladolid y Caja Rural de Zamora han llevado a cabo una exposición que podrá verse en la sala Teresa Ortega Coca del 22 al 30 de noviembre y que se abrirá a los pueblos de la provincia a partir del mes de diciembre.

Acompañamiento y equidad

"El cáncer no entiende de diferencias entre el mundo rural y urbano y la AECC tampoco, así lo demuestran las numerosas asociaciones de la provincia que levan a cabo una magnífica labor. Lo ideal sería que no hiciera falta el trabajo de la Asociación y que el cáncer fuese una enfermedad inexistente, aunque ese es un ideal utópico a día de hoy", ha explicado el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, durante la presentación de la exposición que quiere llegar al público vallisoletano para mostrar le evolución de los servicios y la aparatología desde los años sesenta.

Íscar ha destacado "la importante labor de acompañamiento y apoyo" a las personas con cáncer y a sus familias y ha puesto en valor la implicación de Fecosva, Avadeco y de Caja Rural de Zamora "por apoyar las tesis sobre el ámbito relacionado contra el cáncer".

Por su parte, Narciso Prieto, director de comunicación de Caja Rural de Zamora, ha felicitado a la Asociación por "estos 60 años, que dicen mucho del trabajo que están realizando y lo que representan para todos. Es una enfermedad que nos afecta a todos y queremos felicitaros y desear que sigáis trabajando y animaros a continuar en el empeño del trabajo con acciones como esa marea verde que inunda cada año las calles de Valladolid. Nosotros ponemos esta humilde entidad a disposición de la ciudad y seguro que nos encontremos en nuevos proyectos", ha destacado Prieto.

Para terminar con el acto de inauguración, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid, Artemio Domínguez ha animado a visitar la historia de esta asociación. "Hay un número que cabe destacar y lo vemos en todos los paneles y son los 60 años desde que la Asociación está en Valladolid. Cincuenta años desde la creación de la Fundación Científica y 10 años de la marcha de Valladolid", ha destacado.

"La AECC ha estado siempre ayudando a las personas que tienen cáncer y sus familiares desde el momento que se detecta la enfermedad y dotando de más recursos para la investigación y no me canso de comentarlo, a más investigación más vida y menos cáncer y ahí la Asociación siempre ha estado y va a estar garantizando la equidad como parte de nuestro plan estratégico. No todos somos iguales frente al cáncer y la Asociación está para evitar eso, para conseguir equidad social y territorial, porque no importa que uno vida en la ciudad o en un pueblo, todos deben tener la misma posibilidad frente a una enfermedad como esta", ha señalado Domínguez.

Mensaje de optimismo

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer quieren destacar que "todos juntos estamos cambiando la historia del cáncer y queremos que esta exposición sea una puerta a la esperanza de aquellas familias y personas que tienen cáncer. De ahora en adelante estemos convencidos de que esta esperanza va a recaer en todos, tenemos que ser optimistas y conseguir que el cáncer tenga otro porcentaje de supervivencia mucho mayor", ha finalizado el presidente de la Asociación.





