Heridas dos mujeres en una colisión entre dos vehículos en Medina de Rioseco

Dos mujeres, de 61 y 65 años, han resultado heridas en la tarde de este martes en una colisión por alcance entre dos turismos ocurrida en el kilómetro 232 de la N-601, en el municipio vallisoletano de Medina de Rioseco.

La Sala del 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 16:52 horas y ha movilizado hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Medina de Rioseco.