Cae un pino de grandes dimensiones sobre la valla de la Escuela Municipal de Música de Valladolid

Un agente de la policía de Valladolid en la zona donde se ha producido la caída del pino en la Escuela Municipal de Música @PoliciaMV X (antes Twitter)

La Policía Municipal y los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid han tenido que actuar en la tarde de este martes por la caída de un pino de grandes dimensiones sobre la valla perimetral de la Escuela Municipal de Música.

Según fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, un viandante ha llamado a las 17:19 horas alertando de lo sucedido en la calle Joaquín Velasco Martín, precisando que dadas las características del árbol y su gran tamaño podrían hacer a la valla ceder.

Hasta el lugar se han desplazado los efectivos de la Policía Municipal de Valladolid para asegurar la zona, mientras que los bomberos se han encargado de tratar de restablecer la normalidad lo antes posible.

El árbol caído sobre la valla de la Escuela Municipal de Música de Valladolid @PoliciaMV Ical

Afortunadamente, los daños han sido meramente materiales y de carácter leve, sin que se haya registrado ningún herido ni haya sido necesaria la intervención de efectivos de emergencias de Sacyl.