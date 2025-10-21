Un trabajador herido tras sufrir quemaduras en una obra en Arroyo de la Encomienda
Emergencias Sanitarias-Sacyl ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil para atender a la víctima.
Un trabajador de 48 años ha resultado herido este martes tras sufrir quemaduras en una obra en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 13:06 horas que avisaba de un accidente en una obra situada en el número 12 de la calle Manuel del Río, en Arroyo de la Encomienda, donde un trabajador de 48 años había sufrido quemaduras por resina en un brazo.
El 112 ha informado a la Policía Local de Arroyo de la Encomienda, a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.