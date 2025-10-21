Un niño de 12 años golpea y patea a un adolescente de 15 en un instituto de Palencia: la víctima acabó en el hospital

Un adolescente de 15 años ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al hospital después de que otro joven, un niño de 12, le golpease y patease en un instituto de Palencia, según la Policía Local.

Todo ocurrió este pasado lunes, 20 de octubre, sobre las 12:24 horas. Siempre según el parte policial al que ha tenido acceso este periódico, los agentes municipales identificaron al presunto agresor después de recibir una llamada que alertó de los hechos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia han apuntado que los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Asimismo, han trasladado que desde la Policía Nacional apuntan a una "pelea en clase" tras una discusión.

Fue la madre de la víctima la que llamó a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, según la Policía Local, alertando que su hijo había sido golpeado y pateado.

Inmediatamente, una patrulla de la Policía Local se dirigió al lugar y medió entre ambas partes, además de informar a las mismas de los derechos que las asistían.

Asimismo, identificó al presunto agresor mientras que la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Río Carrión de Palencia.