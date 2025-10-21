Condenado un hombre a seis años de prisión por violar a una menor de 15 años fugada de un centro de Segovia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado este martes la condena de seis años de prisión para un hombre por violar a una menor de 15 años en febrero de 2021. El condenado conoció a la adolescente tras fugarse de un centro de menores de Segovia.

Según han informado fuentes del TSJCyL, el Alto Tribunal ha desestimado el recurso del hombre y ha ratificado la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid por delito de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal. Además de los seis años de prisión, el fallo incluía la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros durante catorce años y de comunicar con ella por el mismo periodo de tiempo, junto con libertad vigilada de ocho años.

También ha sido condenado para inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de once años y, finalmente, el pago a la menor de una indemnización de 15.000 euros.

Los hechos sucedieron en febrero de 2021 cuando la menor, de 15 años, se escapó del Centro San Juan de la Cruz de Segovia y se trasladó a Valladolid donde conocía a otra joven, que le presentó al condenado, de 26 años.

El día 22 de febrero de 2021, tras pasar el día en compañía de otras personas, terminó durmiendo en la vivienda del hombre, en la misma cama, y él comenzó a besarla sin su consentimiento, a lo que ella se opuso y le pidió que la dejara dormir. Sin embargo, el acusado introdujo la mano por debajo de la camiseta de la menor y ella le apartó y le dijo que no quería nada con él. Con todo, el joven continuó con su propósito y comenzó a realizarla tocamientos hasta llegar a la penetración.