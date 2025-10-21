Tres heridos, entre ellos una joven grave, en el vuelco de un coche en Grijota

Imagen de archivo de dos sanitarias del Sacyl en una ambulancia.

Tres personas han resultado heridas, entre ellas una joven de 26 años grave, en el vuelco de un turismo en Grijota (Palencia) esta pasada madrugada.

Los hechos han ocurrido sobre las 03:49 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León por un accidente en el kilómetro de la carretera P-954.

El alertante, además, ha precisado al centro de emergencias que una de las personas heridas estaba atrapada en el interior del turismo siniestrado.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y UVI móvil.

Ya en el lugar, el personal sanitario ha atendido a tres personas, entre ellas una joven de 26 años que ha sido evacuada al Complejo Asistencial de Palencia en UVI móvil por la gravedad de las lesiones.

Por otro lado, un hombre de 35 años y una mujer de 38 han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico hasta el mismo centro hospitalario.