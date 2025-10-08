Conrado Íscar inaugura una jornada sobre salud mental para conmemorar el 50 aniversario del Centro Doctor Villacián

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la inauguración de la jornada en el Teatro Zorrilla de la capital vallisoletana, este miércoles

El Teatro Zorrilla de Valladolid ha acogido este miércoles la jornada ‘Reflexiones y Vivencias de la Salud Mental’, un encuentro que se enmarca dentro de los actos programados con motivo del 50 aniversario del Centro Asistencial Doctor Villacián, impulsado por la Diputación de Valladolid.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha inaugurado el acto destacando que “la residencia Doctor Villacián no es solo un lugar de cuidados y atenciones, sino que representa el alma de nuestra política social, el corazón del compromiso de esta Diputación con las personas, y con sus familias”.

Íscar ha recordado que el centro “ha sido un hogar, un refugio y un centro de vida”, que “ha evolucionado junto a las necesidades de la sociedad, siempre con un único objetivo: ofrecer dignidad, apoyo y la mejor calidad de vida a sus usuarios”.

El presidente ha querido reconocer también “a todos los profesionales, antiguos y actuales, a las direcciones y a las familias que han depositado su confianza en este centro”, subrayando que “su labor diaria, sin duda, da sentido a la institución”.

En su intervención, Íscar ha puesto de relieve los avances en materia de salud mental y la necesidad de seguir combatiendo el estigma.

“Hemos avanzado mucho como sociedad, pero aún arrastramos el peso del estigma. Durante demasiado tiempo, la enfermedad mental ha vivido en la sombra, susurrada, y su cuidado ha sido una carga invisible. Hoy, la salud mental está, por fin, en el centro del debate público”, ha afirmado.

El presidente ha incidido en que “la salud mental es tan vital como la salud física, y atenderla no es un acto de caridad, sino una obligación de justicia social y una inversión en lo colectivo”.

Además, ha invitado a los asistentes “a reflexionar, a cuestionar los prejuicios, a comprender la complejidad de estas vivencias y a exigir recursos y políticas a la altura de las necesidades de nuestra provincia”, así como “a escuchar las vivencias, a abrir la mente a las historias personales, a las experiencias de superación de los usuarios y al conocimiento de los profesionales”.

Finalmente, Conrado Íscar ha reiterado el compromiso de la Diputación con la mejora y modernización del centro Doctor Villacián, asegurando que “nuestro compromiso es firme: garantizar que todos los ciudadanos de nuestra provincia, independientemente de donde vivan o de las dificultades que afronten, tengan acceso al apoyo y a los cuidados que merecen”.

La jornada ha contado con la mesa de debate ‘La evolución en la atención de la Salud Mental en estos 50 años: Retos y Perspectivas’, moderada por Alfonso Romo Martín, diputado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de Oportunidades.

En la misma han participado Fernando Leal Herrero y Fernando Colina Pérez, psiquiatras y exdirectores del Hospital Psiquiátrico Provincial; Antonio María Sáez Aguado, médico y exconsejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León; Carlos Salgado Pascual, director de Retos y Estudios de Fundación Intras; y Raquel Barbero de Pablos, presidenta de la Asociación El Puente.

El encuentro ha concluido con la proyección de la película 'Alguien voló sobre el nido del cuco', un clásico cinematográfico que invita a la reflexión sobre el tratamiento y la percepción social de las enfermedades mentales, en consonancia con el espíritu de las jornadas.