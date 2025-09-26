La Diputación de Valladolid, contra la nueva PAC: "Es una ruina para los municipios, tenemos que ser inflexibles"

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado -con los votos a favor de PSOE, PP y Vox y la abstención de TLP- rechazar la propuesta de la Comisión Europea para la nueva Política Agraria Común (PAC).

Una moción llevada al Pleno, correspondiente al mes de septiembre, por el Grupo Provincial Popular donde pedían una reforma de la Política Agraria Común para que sea "profesional y justa".

Los populares rechazan la propuesta de la Comisión Europea de la PAC para el periodo 2028-2034. "Hay un riesgo de competencia desleal entre agricultores europeos, rompiendo la igualdad de condiciones. Defendemos el modelo tradicional basado en una agricultura profesional", afirma David Esteban Rodríguez (PP).

En este sentido, reclamaba exigir a la Comisión Europea una PAC "fuerte" y coincidía con el PSOE en pedírselo también a los eurodiputados populares. "Somos inflexibles en la petición. No podemos consentir un recorte del 22% del presupuesto. Sería la ruina de los municipios", añadía.

Una moción en la que todos han estado de acuerdo pese a las "diferencias ideológicas". El Partido Popular aseguraba que era el momento de "arrimar el hombro, defender la provincia y que el Gobierno de España defienda los intereses del sector primario".

El portavoz de TLP, Julio Pereda, ha asegurado que la PAC debe dar "respuesta a los intereses del pequeño agricultor" y que esta se debería elaborar pensando en "condiciones de vida digna".

Un debate que ha provocado tensión entre algunos partidos políticos. Mario Fuentes (Vox) ha comenzado recordando que en enero de 2020, el único voto en contra de la reforma de la PAC fue el del partido liderado por Santiago Abascal.

Además, señalaba a los populares, recordándolos que su partido es el "mayoritario" en la Cámara Europea. "La PAC arruina al campo, a los ganaderos. Menos PAC es menos seguridad alimentaria y menos soberanía para Europa", finalizaba.

Por su parte, los socialistas, a palabras de Luis Javier Gómez Potente, ha asegurado que es el momento de "hacer política con mayúsculas y que los grandes partidos hagan fuerza en Europa para modificar la PAC".

Respeto en las instituciones

El Pleno de la Diputación de Valladolid se ha puesto serio para debatir una moción del Grupo Provincial Socialista que pedía "respeto y convivencia política" en la institución provincial.

Francisco Ferreira (PSOE) condenaba los ataques a partidos políticos -tanto a PP como a PSOE- y pedía que no se permitieran "palabras ofensivas" en los plenos. "No vengamos a insultarnos ni insultemos a nadie. La violencia verbal es el paso previo a la física. No voy a permitir que se nos insulte", aseguraba.

En este sentido, Pereda lamentaba que la moción llegara tarde: "Es urgente abordar esta forma de hacer política, promover la libertad e igualdad del individuo. La política debe ser un instrumento que propicie la unión. Huir de frases hechas o eslóganes".

Además, aludía a los cánticos que se han dado este verano en algunas fiestas patronales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Debemos ser intransigentes, no nos oponemos a cualquier acto violento de cualquier naturaleza", afirmaba.

Un debate con el que, en gran medida, han estado de acuerdo desde la bancada popular.El diputado Guzmán Gómez ha asegurado que es un "debate interesante y necesario", aunque tildaba la moción de "un ejercicio de hipocresía".

Por otro lado, Gómez respondía con ironía a los socialistas. "Hay que venir llorado de casa, no podemos tener la piel tan sensible. Lo que no significa que no se permitan insultos o faltas de respeto", aseguraba.

Además, el diputado popular matizaba que el PP es un partido que está "en contra de la violencia verbal y física".

Fuentes ha sido más tajante en su exposición. "La violencia comienza con la deshumanización del oponente", aseguraba. Y ha recordado algunos episodios de insultos emitidos por el PSOE a nivel nacional. "Respetamos a las personas pero no lo hacemos con las ideas", respondía.

Más formación en incendios

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado por unanimidad que los municipios de Valladolid tengan una mayor formación en prevención y extinción de incendios agrícolas y forestales en la provincia.

Pereda ha afirmado que la prevención y extinción de incendios requiere "un esfuerzo coordinado" y que la institución provincial debe "tomar medidas y destinar recursos".

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, ha asegurado que ya están trabajando en esta materia y que trabajan para que todos los municipios conozcan los modos de actuación si hay un incendio de grandes características en la provincia.

Asimismo, desde el PP han asegurado que han mejorado la dotación de las cuadrillas forestales y de los servicios de la Diputación de Valladolid. Por otro lado, TLP ha afirmado que hay 23 municipios que tendrían que tener un Plan de Protección de Incendios y no lo tienen.

Por ello, todos los grupos políticos han votado a favor de ofrecer una mayor formación a las corporaciones municipales y a los agricultores para que sepan cómo actuar en caso de incendios.