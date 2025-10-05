Vallaqueso bate récords y confirma el tirón de los productos locales en Valladolid

El inconfundible aroma del queso artesano ha vuelto a llenar el Espacio La Granja. Durante todo el fin de semana, miles de personas se han acercado para disfrutar de la quinta edición de Vallaqueso, organizada por la Diputación de Valladolid, que ha cerrado con 7.458 visitantes, un nuevo récord que eleva un 7,14% la cifra del año pasado.

El público ha respondido a una propuesta que combina tradición, calidad y cercanía, y que ha convertido a La Granja en referente indiscutible de los Alimentos de Valladolid. La reordenación del calendario de certámenes ha permitido mejorar la distribución de las ferias y atraer más visitantes en cada convocatoria.

Un calendario que no se detiene

Tras Vallaqueso, la promoción de los productos locales continuará con nuevas citas. La próxima será la final del Concurso Tapas X Comarcas, el 5 de noviembre en el Edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, donde también se celebrará la cuarta edición del concurso a la Mejor Tarta de Queso de la provincia.

El año se cerrará con el V Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid, que tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre en La Granja.

Cinco ediciones después, Vallaqueso no solo ha reafirmado el gusto por el queso vallisoletano, sino también el compromiso de la provincia con sus productores y con la identidad alimentaria de Valladolid.