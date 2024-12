Pepe, el padre de India: “Espero que sufra quince años en la cárcel y después lo maten”

Es un testimonio desgarrador. Pepe, el padre de India, no ha podido contenerse y en la mañana de este viernes, 13 de diciembre, durante las declaraciones de los forenses en la tercera jornada del juicio por el doble crimen de India y Paloma, se ha abalanzado sobre David Maroto.

“Hemos visto la oportunidad, llevo días esperándola. La abuela se ha puesto muy nerviosa, ha salido con la Policía y he visto la oportunidad. Me he abalanzado contra él en un segundo. No he podido cogerlo porque ha llegado la Policía y porque se ha escondido como una rata debajo de la silla. No he podido. Mi intención era engancharlo del cuello, pero no lo he conseguido”, ha afirmado Pepe en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este intento de agresión ha obligado a interrumpir la tercera sesión del juicio por el crimen de India y Paloma durante más de una hora.

Fotografía: Miriam Chacón / ICAL El juez interrumpe el juicio por el crimen de India y Paloma tras abalanzarse el padre de la niña contra el acusado



El padre de India ha relatado su experiencia durante el juicio. “Hay veces que tenemos que salir porque son imágenes que no queremos ni ver. Tienes la visión de tu hija en un ataúd que se te queda para siempre”, ha afirmado.



“Imagínate ver las imágenes de lo que le ha hecho este señor, este hijo de puna”, ha añadido.



“La sentencia por supuesto que nos reconfortará. Que haya justicia y le den la revisable y no salga de allí, que salga con los pies por delante. Espero que sufra diez o quince años en la cárcel y después lo maten. Que sufra poco a poco, no que lo hagan rápido”, ha finalizado.