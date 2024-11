La Tuna de Económicas y Empresariales, 40 años rondando con música y tradición: “Somos una familia”

40 años de tradición y música, esta agrupación que se fundó en 1984, aún resuena por las calles de la ciudad del Pisuerga. La Tuna de Económicas y Empresariales de Valladolid está de cumpleaños, y este sábado, 23 de noviembre, salen a las calles para celebrarlo.

Se trata de la tuna decana de la ciudad y ya ha sido protagonista de innumerables actuaciones a lo largo de estas cuatro décadas, dejando su huella no solo en Valladolid, sino en toda España.

Agustín Sánchez, es el jefe de la tuna, aunque su recorrido formando parte de la agrupación ya va por los 32 años, “hice económicas y me metí en la tuna”.

Curiosamente, su aniversario coincide con la festividad de Santa Cecilia, la patrona de los músicos.

A lo largo de estos 40 años de historia, la Tuna de Económicas y Empresariales se ha hecho con numerosos premios y galardones en certámenes locales y a nivel nacional. Lo que les ha proporcionado una seña de identidad, “somos una familia”.

Esa unión y buen ambiente, los llevó a participar en el Certamen Nacional de Tunas de Económicas y Empresariales, uno de los eventos más prestigiosos del país, donde alcanzaron el primer premio en dos ocasiones: en Murcia (1993) y en Barcelona (2000).

Primeras fotografías de la Tuna de Económicas y Empresariales en 1987 en Sevilla La Tuna de Económicas y Empresariales

Además, han recibido múltiples reconocimientos en diversas categorías como pasacalles, pandereta, solista y bandera.

Esta Tuna ya acumula la grabación de dos discos, uno en conjunto a otras tunas de a ciudad de Valladolid y otro en solitario. No obstante, su legado se encuentra cada día en las calles, animando en bodas, comuniones, actos benéficos y eventos familiares, contagiando su espíritu aventurero y alegría a cada rincón.

Premios de La Tuna de Económicas y Empresariales La Tuna de Económicas y Empresariales

Su concepto de tuna es “un grupo de amigos que nos encanta la música, que nos encanta disfrutar a la gente con nuestra música y con nuestra alegría. Y eso muchas veces desde fuera no se ve. Se ve la parte mala que, no digo que no la haya, pero muy juerguista, de muy mujeriego, eso ya quedó en la historia”, señala Agustín.

Y es que la Tuna de Económicas ha sido el hogar de estudiantes de diversas disciplinas a lo largo de los años, “hay economistas, médicos, maestros, ingenieros, veterinarios, abogados, gente que no acabó la carrera o se cambió a otra”.

“Al final somos todos iguales. Tanto con el traje de tuna como sin el traje de tuna, la verdad es que la amistad es lo que impera. Con nuestra felicidad, por supuesto, como grupo que somos, como matrimonio que se discute, nosotros también discutimos alguna vez, pero, al final lo que prevalece es la amistad”.

A pesar de los estereotipos que ‘rondan’ a la tuna, los miembros de esta agrupación destacan en que un 95 por ciento de los que ingresaron han completado sus carreras y se dedican a ello u ocupan puestos de responsabilidad, bien en el sector público o privado.

Ello no les ha servido para recibir el apoyo de su facultad “no les pedíamos ayuda porque no la necesitábamos, simplemente que llevamos los colores de nuestra facultad y nos han dicho que no quieren saber nada de nosotros. Es una pena, pero es así”.

No obstante, la defensa de la tradición, y más en estos tiempos de gran polarización, la Tuna de Económicas y Empresariales es símbolo de compañerismo, perseverancia y alegría.

Según sus integrantes, esta tradición no tiene ninguna afiliación ideológica y ha perdurado desde el siglo XIII, “es importante ya de por sí mantener todas las tradiciones, esto lo que vemos es que no trae nada más que cosas bonitas, buenas y sanas”.

“Nosotros tenemos un grupo de amigotes que mientras estamos haciendo esto no pensamos en otras cosas malas, y queremos eso, con la música, ponerte un traje de tuna, ir a rondar tanto a personas jóvenes, a lo mejor a alguien que se casa, o a alguien que tenga un cumpleaños”, relata Agustín.

También a las personas mayores, de hecho, en un año mínimo, hacen de cuatro a seis salidas a residencias, “es una satisfacción, no sé, difícil de explicar”.

XXX Aniversario de la Tuna de Económicas y Empresariales en 2014 La Tuna de Económicas y Empresariales

Las tunas han evolucionado con el paso del tiempo, pero se mantiene viva y constante, incluyendo en la actualidad a las mujeres en sus agrupaciones. Además, es un gran reclamo turístico de las ciudades con alma universitaria.

Después de tantos años formando parte de la tuna, Agustín guarda recuerdos imborrables, muchos amigos y buenos ratos, pero también alguna anécdota graciosa que muestra el lado más pícaro de esta agrupación.

“Cuando un chico entra de nuevo a la tuna, tiene que pasar un periodo de espadillo, que llamamos".

"Luego ya se convierte en nuevo, y cuando ya ha aprendido a tocar un poco el instrumento, a cantar un poquito, y a comportarse, y si el día de mañana recibe la beca, sabe que todo lo que haga está representando a la universidad, que también lo tenemos muy en cuenta”, explica Agustín.

“Para darle la beca lo que hacemos es bautizarle. Para ello, utilizamos algún sitio que haya agua".

"Si estamos en el mar, el mar, pero si hay alguna fuente en Valladolid… Yo recuerdo cuando entré, a los que hicieron veteranos un año antes que a mí, les bautizaron en una fuente ahí en Santa Cruz, y a la semana siguiente los dos, con una pulmonía”, cuenta el tuno.

Así, esperan que aquel que lo desee acuda este sábado a un encuentro que será “inolvidable”. Esta celebración especial, promete ser una jornada llena de música, alegría y tradición; y que será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

Horario y actividades

La celebración comienza a las 12:00 horas con un alegre y memorable pasacalles.

Hará un recorrido que parte de la plaza Zorrilla y se dirigirá a la plaza Mayor, allí, desde lo alto del balcón de la Casa Consistorial, se llevará a cabo un acto que promete llenar de color y música el centro de la ciudad vallisoletana.

Ya en la tarde del sábado, a partir de las 18:00 horas, las actividades continuarán en el Centro Cívico Canal de Castilla, que se ubica en el Paseo del Jardín Botánico, 4, en el barrio de La Victoria.

Una vez allí, generaciones de tinos formarán una emblemática agrupación musical, histórica.

Entre esas agrupaciones, tunas de varios puntos de la Comunidad y España acudirán para no perderse esta celebración.

Serán miembros de la Tuna de Comercio de Sevilla, la Rondalla de Benavente, la Tuna de Ponferrada y la Tuna de Zamora, haciendo de este encuentro un espectáculo inolvidable para los amantes de la música y la tradición.