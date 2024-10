Éxito de los programas Erasmus+ de la Diputación de Valladolid: una formación en torno a la economía circular

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha participado en la presentación de los resultados de los programas 'Let me tell you' y 'Think CirEco' del programa Erasmus+.

Las conclusiones se han presentado en dos eventos que se han celebrado el 21 de octubre en Peñaflor de Hornija y este 23 en la capilla del Hospital Viejo.

La Diputación ha sido la entidad coordinadora de estos proyectos de formación en torno a la economía circular dirigido a jóvenes y adultos con baja cualificación y desempleados.

Ambos tienen una duración de 24 meses, con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2024, y están enfocados a la formación de personas en el medio rural.

Let me tell you

Este programa ha formado a personas mayores de 55 años que se ubicaban en zonas rurales de la provincia, en competencias digitales para editar vídeos que promueven el turismo local y ponen en valor el patrimonio histórico y cultural.

Los vídeos, que fueron presentados el pasado 5 de junio, daban a conocer aspectos variados de la cultura, tradiciones o lugares históricos de interés poco conocidos. Así como artistas que han realizado grandes aportaciones.

"El objetivo es promover un turismo diferente e innovador y escuchar desde la voz de la experiencia, anécdotas e historias desconocidas", afirman desde la institución provincial.

Esta iniciativa cuenta con la participación de ONGs, empresas e instituciones socias de España, Grecia y Polonia. Prevén una participación mínima de 40 adultos mayores de 55 años, acompañados por educadores y expertos en competencias digitales, turismo y cultura.

Think CirEco

Este proyecto se ha desarrollado para promover la economía circular entre jóvenes y adultos con baja cualificación y desempleados.

También para capacitar a los educadores para que adquieran metodologías de enseñanza que fomenten el emprendimiento de la Unión Europea.

Los objetivos del proyecto están dirigidos a la inserción de jóvenes y adultos en el mercado laboral a través de los principios de la Economía Circular y el desarrollo de la competencia emprendedora en la educación.

Los jóvenes y adultos con escasa cualificación y desempleados han desarrollado una plataforma de formación online y de talleres prácticos.

Además, con el fin de dinamizar la formación, se integrarán metodologías activas de enseñanza que incorporarán competencias del marco europeo EntreComp.

Las ONGs, empresas e instituciones socias son procedentes de España, Austria, Italia, Grecia y Rumanía.