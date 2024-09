Polémica por el encierro campero de Arrabal de Portillo: “Casi cuesta la vida a un niño”

Noticias relacionadas Arrabal roza la tragedia en su encierro por el campo: un toro se queda fijo ante un niño

El encierro campero vivido este sábado en Portillo sigue dando de qué hablar. El Partido Animalista PACMA ha pedido este domingo responsabilidades al Ayuntamiento de Portillo y a la Junta de Castilla y León tras el “lamentable” suceso ocurrido durante un encierro por el campo este sábado en la localidad de Arrabal de Portillo, donde uno de los tres toros que escaparon del recorrido dirigió su atención a un niño de muy corta edad que se encontraba presenciando el festejo junto a dos adultos.

El animal se encaró con el menor durante unos segundos sin ninguna barrera de protección de por medio más que el propio guardarraíl de la carretera, generando momentos de máxima angustia.

Desde PACMA reseñan la "enorme imprudencia" que supone, por un lado, llevar a menores a espectáculos taurinos: "una actividad que entraña un riesgo inherente para su seguridad", y por otro, "permitir o no controlar que estos accedan, vayan o no acompañados". Según argumentan: "ya es peligroso para los adultos, pero ellos son conscientes y responsables del riesgo que corren, los niños no".

Tres toros se escapan del recorrido en un encierro de campo en Arrabal de Portillo (Valladolid).



La ausencia de seguridad y el caos permiten que uno se encare a un niño de... ¿tres? ¿cuatro años?



Los animales, descontrolados, estuvieron circulando muy cerca de la autovía, que… pic.twitter.com/dIBn59pbOY — PACMA (@PartidoPACMA) September 15, 2024

A pesar de las advertencias de organismos internacionales como la ONU, se sigue permitiendo la participación de menores en eventos de tauromaquia, ya sea como espectadores o involucrados de alguna manera. "El Comité de Derechos del Niño de la ONU, formado por expertos, ha recomendado en múltiples ocasiones que los niños deben mantenerse alejados de este tipo de espectáculos por el grave peligro que suponen para su integridad física y mental, pero en este país solo aprendemos a base de desgracias", apunta el Partido Animalista.

Según añaden testigos, los animales que salieron del recorrido también se aproximaron peligrosamente a la autovía, que se encontraba en funcionamiento normal.

Para Javier Luna, presidente nacional del Partido Animalista, los hechos ocurridos en Arrabal del Portillo "son un ejemplo evidente de la falta de control y seguridad inherente a este tipo de festejos": "La libertad con la que se mueven los toros en encierros campestres multiplica el riesgo de accidentes como el presenciado, cuando no causan también daños materiales".