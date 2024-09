Centeno no dimite como alcalde pero se toma un tiempo: “Quiero resolver con serenidad los pasos a seguir”

Alfonso Centeno se mantiene en su puesto de alcalde de Olmedo (Valladolid)…de momento. Condenado por la Audiencia Provincial a nueve años de inhabilitación por el caso ‘Meseta ski’, el político que ha sido expulsado del Partido Popular ha querido dar la cara y lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su perfil de Facebook esta mañana de domingo.

El alcalde de Olmedo asegura que se mantiene en el cargo de momento y comunica en esta carta que necesita tomar distancia y un tiempo para decidir con "serenidad" los pasos a seguir.

El todavía regidor de Olmedo, ya expulsado del PP, señala que el caso se ha resuelto “en un primer momento” con una sentencia condenatoria de inhabilitación para cargo público al considerarse probado que cometió un delito continuado de prevaricación, aunque el fallo todavía no es firme, pues cabe recurso.

Alfonso Centeno no aclara en este comunicado si acudirá a instancias superiores para defender su inocencia, pero explica que tras hablar con su abogado y familia, se toma un tiempo y distancia para decidir qué pasos sigue a partir de ahora.

Por ello, le traslada a sus vecinos que se ausentará en los próximos días de las fiestas de San Miguel y San Jerónimo de la localidad y que serán sus compañeros del equipo de gobierno quienes le sustituyan y asuman las responsabilidades ordinarias. En concreto, la teniente de alcalde, Miriam Martín, será la que represente a la Alcaldía.

Carta de Alfonso Centeno null

A continuación, reproducimos la carta completa

Querida vecina, querido vecino.

Como ya sabrás, el proceso judicial en el que me he visto inmerso en los últimos años por la tramitación del proyecto "Meseta Esquí"del año 2006, como presidente de la sociedad SODEVA dependiente de la Diputación Provincial de Valladolid, se ha resuelto, en un primer momento, con una sentencia de inhabilitación y que, al no ser firme, me da la posibilidad de recurrir ante los tribunales.

Al margen de la decisión que adopte, tras escuchar a mi familia y a mi abogado, espero que entiendas que necesito tomar distancia y darme un tiempo que me permita resolver con serenidad los pasos a seguir.

Por este motivo, quizás te extrañe mi ausencia en los próxi mos días de celebración de nuestrosqueridos San Miguel y San Jerónimo, y serán mis compañeros del equipo de gobierno encabezados por vuestra Teniente de Alcalde Mirlam Martín, que ostentará la representación del Alcalde, los que asumirán las responsabilidades ordinarias en esos días.

Espero que, como siempre, disfrutes de unos días de diversión, convivencia y amistad que han sido las caracterlsticas que continuamente han distinguido a nuestras fiestas patronales. No estaré presente, pero mi pensamiento y mi corazón estarán celebrándolo con todos vosotros.

Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo. Tu alcalde y amigo

Alfonso A. Centeno Trigos