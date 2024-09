Raphael vive su gran noche en Valladolid: “A mis 81 años todavía tengo mariposas en el estómago cuando actúo”

Noticias relacionadas Programa completo de actividades de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024 en Valladolid

Lo fácil sería escribir que este domingo 8 de septiembre la Plaza Mayor de Valladolid va a vivir una gran noche. O incluso un escándalo de noche. Porque viene aquel que estando lejos no olvida. El que espera y el que reza cada noche por tu amor. Eso sería lo fácil.

Pero lo difícil es explicar que sobre el escenario vallisoletano, en el día del cierre de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, va a estar un artista de 81 años que sigue obteniendo discos de oro (sin necesidad de Spotify o Youtube) y que es capaz de reunir en torno a un concierto a cinco generaciones, incluido a esos jóvenes que solo escuchan ruido repetitivo mezclado con autotune y salpicado de letras ininteligibles. Y esto lo digo, digan lo que digan.

Raphael, el gran Raphael, se ha convertido en el broche de oro para las ferias. El último concierto pero para muchos el más deseado. El de Linares ya avisa en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León de que va a cantar “todas las que estáis pensando”. También anuncia que será “apoteósico”. Y encima mañana lunes en Valladolid es fiesta. Pues sí, efectivamente, se avecina una gran noche, de esas que quedan para el recuerdo. Será la tercera vez que se suba al escenario de la Plaza Mayor desde las 22.30 horas. Raphael cuenta con 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de Uranio.

Pregunta. Llevo más de 20 años en esta profesión y no le miento si le digo que con esta entrevista tengo mariposas en el estómago. ¿Las siente usted también a los 81 años y con 60 sobre el escenario?

Respuesta. Y que no falten. Las mariposas en el estómago siempre significan que las cosas van saliendo bien. Y en este concierto también las tengo. Es la tercera vez que voy a actuar en la Plaza Mayor de Valladolid y tengo la misma ilusión en todas.

P. La tercera a la Plaza Mayor, pero hay otras cuantas más.

R. Así es. Al Teatro Calderón, al auditorio Miguel Delibes y hasta en la plaza de toros, yo creo que no hay un sitio de Valladolid en el que no haya cantado. Es un placer para mí porque es un público excepcional. Un público al que le gusta mucho el teatro, y eso es algo significativo.

P. Si yo le digo Valladolid, además de las actuaciones, que le viene a la cabeza.

R. Pues me viene ser muy crío, unos 18 años, y viajar a Valladolid. Yendo con mucha ilusión y con ganas de comerme el mundo.

P. En esta ocasión actúa en la Plaza Mayor, de manera gratuita, ¿qué diferencia hay con una en el Delibes y pasando por taquilla?

R. A mí me gusta mucho actuar al aire libre y que pueda ir toda la ciudad. Es una maravilla. Todo es diferente, pero no sabría decirte el qué. Creo que a este tipo de conciertos va mucha más gente joven y ahora que me he dado cuenta de que canto para cinco generaciones es algo grandioso.

"Creo que a este tipo de conciertos va mucha más gente joven y ahora que me he dado cuenta de que canto para cinco generaciones es algo grandioso"

P. Grandioso y un milagro. En los tiempos que corren no es fácil que abuelos, padres y nietos hablen el mismo idioma, en este caso el de la música. ¿Cómo se hace?

R. En mi caso yo he tenido la suerte de tener hijos y nietos que nos hemos entendido muy bien. Hemos hablado el mismo idioma. En este caso el de la concordia y el del respeto. Así es como se logra unión. Como dato, mis nietos no me llaman abuelo, me llaman Raphael, y yo a ellos por su nombre.

P. ¿Qué van a vivir esta noche el público?

R. Todas las canciones que tienen en el pensamiento van. Las históricas van. Además, alguna de las nuevas, que estoy preparando disco nuevo para noviembre y tendrán un adelanto. Aunque está claro que cuando se junta tanta gente lo que quiere es pasárselo muy bien y yo voy a tirar de grandes éxitos. El público se las va a saber todas, estoy seguro. Así que vaya con ganas de pasarlo bien y de disfrutar.

P. Es de los pocos artistas al que le siguen dando Discos de oro, no necesita visitas a Youtube o Spotify. El último ha sido por el pasado mes de junio. Esto solo lo puede hacer un maestro como usted.

R. Yo me pongo muy contento cuando me lo dan. Yo seguiré grabando discos porque sé que al público le gustan. Y lo haré sin dormirme en los laureles y sigo estando al día. No me quiero quedar en el pasado.

"Yo seguiré grabando discos porque sé que al público le gustan. Y lo haré sin dormirme en los laureles y sigo estando al día"

P. La gira se llama Victoria. ¿Cuál ha sido su mayor victoria en la vida?

R. La victoria ha sido triunfar en mi vida personal, de mi familia, de mis amigos, de mi público, de estar como si estuviera empezando.

P. ¿A los 81 años cuál es más complicado mantener en forma la voz o el cuerpo?

R. Si la voz no está en su sitio no tienes nada. Hay que empezar por esto. Y como va a comprobar el público de Valladolid, la voz la tengo perfectamente.

P. Las abuelas siempre dicen que desayunando bien se llega a mayor y en forma. ¿Qué desayuna?

R. (Risas). No soy comilón. Me gusta mucho la piña, casi siempre desayuno fruta. Y bebo té, nunca café. Como muy bien y cenar, muy poco. Después de cantar acabo con el estómago golpeado y prefiero no meter nada.

P. Lo que no le voy a preguntar es por su retirada, que luego se enfada.

R. Es que no me voy a retirar nunca. (Risas). Bueno, algún día me tendré que ir, pero ya te digo yo que no está cerca.