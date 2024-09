La ciudad que más propina deja de España está en Castilla y León

Nuestro país es uno de los destinos turísticos favoritos del mundo. Su gastronomía, su clima, cultura y demás, consiguen enamorar a los cientos de turistas que visitan el territorio nacional en general a lo largo de todo el año y Valladolid en particular.

Preply ha encuestado a más de 1567 residentes de 19 territorios de toda España para averiguar cuál es la ciudad más grosera, la más educada y más generosa de todas y la ciudad del Pisuerga está muy presente en dicho estudio.

Los vallisoletanos, según los resultados de la encuesta, ocupan el 9º lugar entre las ciudades más maleducadas de nuestro país, pero también copa el primer lugar en lo que a la generosidad se refiere. No todo iba a ser malo.

Valladolid, la ciudad más generosa

Este estudio apunta que Valladolid es la ciudad más generosa de España. Este informe hace mención al importe medio, en %, que los residentes de estas ciudades están dispuestas a dejar como propina.

Valladolid es la primera con 10,18, Las Palmas es la segunda, con 7,66, y completa el pódium A Coruña con 7,66.

“Valladolid se posiciona como la ciudad más generosa de todas. Así que, si tu sector es el de la hostelería, plantéate buscar trabajo aquí. Sin embargo, no esperes muchas propinas si eres camarero en Santa Cruz de Tenerife, que es la ciudad donde menos propinas se dejan”, aseguran desde Preply.

Ranking de Preply

Metodología

Para conocer los hábitos en cuanto a dejar propina de los españoles, han pedido a los encuestados seleccionar las afirmaciones con las que estaban más de acuerdo de una serie de opciones.

Entre ellas, el de las afirmaciones: “normalmente, suelo dejar propina”, “solo dejo propina si el servicio fue excelente”, “en mi ciudad, la gente no suele dejar propina”, “dejar propina es un buen hábito y no hacerlo es un mal gesto”, “las propinas no serían necesarias si los sueldos fueran buenos”, “en mi ciudad, es normal dejar propina”, “no suelo dejar propina”, “en mi ciudad, la gente suele dejar propina”, “nada de lo anterior”.

También se preguntó a los residentes sobre cuánto dinero solían dejar de propina. De todos los datos recopilados, se calculó la media del importe que los residentes suelen dejar como propina en cada ciudad para descubrir qué ciudades son las más y menos tacañas en una escala del uno al diez.