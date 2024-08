VÍDEO | Valladolid ya está de fiestas con un pregón muy emotivo en rosa: “En esta ciudad todo es de Primera”

Valladolid ya está de fiestas. Y lo hace con uno de los pregones más emotivos y emocionantes que se han escuchado desde el balcón del Ayuntamiento en mucho tiempo. Porque ellas son unas luchadoras, unas valientes, unas campeonas. Son Vallkirias Pisuerga, una asociación de mujeres deportistas, que practican piragüismo, que padecen o han padecido cáncer de mama. Muchas de ellas ya lo han superado, mientras que otras siguen en pleno proceso, bien con tratamientos o, ya sin ellos, pero con secuelas que marcan las vidas de todas ellas.

De ahí que el pregón haya sido en color rosa, en este caso rosa esperanza. El de mujeres implacables al desaliento, el claro ejemplo de que detrás del desarrollo del cáncer hay mucho más. Todas ellas han sobrevivido, o incluso, estamos en pleno proceso de lucha contra el cáncer de mama.

Remar bajo una meta común es su mejor fortaleza y hoy lo han gritado desde el balcón más importante de la ciudad. Solidaridad, afán de superación, espíritu de equipo, cercanía y muchas ganas de disfrutar y pasarlo bien han sido los ingredientes que las Vallkirias han mezclado con mucho ingenio y sensibilidad.

Así es como la ciudad del Pisuerga ya ha dado el pistoletazo de salida a sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024. Minutos antes de las 20:30 horas, la plaza Mayor ya se estaba llena de vallisoletanos y turistas que no querían perderse el arranque. Por supuesto no ha faltado el desfile de peñas, que comenzó en la Acera de Recoletos y ha terminado en el corazón de la ciudad.

Unos momentos de alegría, de ilusión, de reencuentros y de amistad. Y todos ellos pasados por agua, pero el agua de las pistolas de agua que eran vitales para sobrevivir a los más de 32 grados.

Pregón fiestas de Valladolid 2024

Llegado el momento, y aunque durante la semana se aventuraba llovía, el sol ha brillado con fuerza y ha sido Paula Gutiérrez la que ha tomado el micrófono en primer lugar y se ha asomado al mítico balcón del Ayuntamiento de Valladolid junto al alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, quien ha pronunciado unas breves palabras, en lo que ha sido su segundo pregón, ya que el año pasado se estrenó en estas lides.

“Buenas tardes Valladolid, qué honor es para nosotras las Vallkirias Pisuerga salir a este balcón para daros la bienvenida a todos los vallisoletanas y vallisoletanos, y a todos aquellos turistas que se unen a nuestras fiestas porque saben que venir a Valladolid es una apuesta segura. Porque toda España sabe que Valladolid es de primera… y estos días debemos mostrar aquello que nos hace únicos… nuestra gastronomía, nuestros vinos, las fiestas, la cálida acogida de nuestras gentes y nuestras peñas”, han sido las palabras que han servido para azuzar a un público entregado.

Un poco de historia

Posteriormente, Saray Maestro ha sido la siguiente en intervenir. “No sabemos si es porque nuestro Conde Ansúrez levantó el Puente Mayor cerca de donde entrenamos, o si Colón se inspiró en sus viajes para conquistar las Américas navegando por el río Pisuerga, o simplemente por aquello de que ¨el Pisuerga pasa por Valladolid¨, que nacimos hace ya casi tres años las Vallkirias Pisuerga, buscando una fuerza común”.

Para posteriormente afirmar que “con orgullo paseamos el nombre de nuestra ciudad y nuestro río Pisuerga allá por donde vamos. Es un sentimiento indescriptible competir en nombre de Valladolid”.

La tercera en liza ha sido Henar Alonso-Pimentel que ha sido la encargada de hablar de una ciudad “solidaria y deportiva” y con un recuerdo a la desaparecida Concha Velasco.

“Y por este respeto a quienes nos hicieron grandes como ciudad, este año las peñas buscan rendir homenaje a una de nuestras más importantes, Concha Velasco. Su objetivo es batir el Récord Guinness saludando todos como artistas a Concha con una chistera para que nos devuelva el saludo desde el cielo… no hay duda de que lo conseguiremos en honor a Concha”.

El momento más emotivo

El último discurso ha sido el más emotivo, con la presidenta Nachi García al frente. “Todas nosotras, las que conformamos el equipo VKP, llegamos a este deporte por casualidad; la vida nos dio otra oportunidad y nos agarramos fuerte, sin miedo buscando la esperanza y las ganas de vivir, una salida a una situación complicada, pensando que sería bueno para nuestra recuperación y así ha sido. Con nuestro nombre por bandera, haciendo honor a la ciudad y a nuestro río.

Como buenas castellanas: duras, fuertes, comprometidas, solidarias y muy trabajadoras, nos hemos convertido en lo que hoy somos. Como dice nuestro himno: “llegan con la pala siempre al ritmo del tambor, reman las Vallkirias siendo un solo corazón”.

Aunque las palabras más emocionantes han sido estas: “Demostrando que no importan ni la edad, ni los miedos, ni no haber practicado deporte nunca… Tu equipo te hace sentirte mejor, juntas somos más fuertes, rendirse no es una opción, siempre hay que seguir con más ganas, SIEMPRE, así sin buscarlo hemos visto que sí se podía. Como premisa fundamental de nuestro proyecto “cuando sientas que vas a rendirte, piensa por qué empezaste…”

Ahora es el momento de disfrutar de unos días de fiestas marcados por las actividades y ferias para el goce y disfrute de todos los públicos que se alargarán hasta el próximo 8 de septiembre.

Eso sí, este año los vallisoletanos tendrán el lunes 9 de septiembre para pasar la resaca de emociones de estos días. Como dijeron las Valkirias, “Recordad que todo aquí es de PRIMERA. ¡¡¡¡QUE COMIENCEN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO!!!!”.