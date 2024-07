El prestigioso The New York Times pone sus ojos en Valladolid: este es el motivo

El prestigioso The New York Times pone sus ojos en el próximo Mundial de puzles de Valladolid NYT

Valladolid se convertirá el próximo mes de septiembre en el epicentro mundial de los puzles. La ciudad del Pisuerga celebrará el campeonato del Mundo de la especialidad desde el 17 al 22 de septiembre. La ciudad acoge la cita en la que se enfrentan más de 3.000 participantes procedentes de 75 países del mundo. Un aumento importante de los competidores respecto a la pasada edición, lo que señala el auge de este evento en el que durante los días de duración se armarán más de 4.000 puzles.

Esto ha provocado que hasta el prestigioso The New York Times se haya hecho eco de esta situación que anuncia que celebrará su cuarta edición en septiembre en Valladolid, España, “una ciudad a más de 130 millas al noroeste de Madrid”. Además entrevista a una de las participantes Karen Kavett, de 33 años, de Los Ángeles. Se trata de una de las figuras más conocidas de esta disciplina y que ha conseguido un número considerable de seguidores en las redes sociales desde que comenzó a crear contenido en 2018, incluidos más de 290.000 suscriptores en YouTube. Los rompecabezas no son sólo un pasatiempo, es una forma de ganarse la vida y conectarse con los demás. El artículo se puede leer aquí.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ha mostrado su satisfacción por la noticia publicada en el periódico estadounidense. “La singularidad de Valladolid llega a todo el mundo. Hoy, en @nytimes el Campeonato del Mundo de puzles”.

Así será

Esta cuarta edición del campeonato del Mundo de Puzzles se divide en tres categorías: equipos, parejas e individual. Las pruebas empezarán el miércoles 18 de septiembre con las primeras rondas individuales en las que cada participante deberá realizar un puzzle de 500 piezas en un tiempo máximo de 90 minutos. La competición continúa el viernes por la tarde con las semifinales individuales. El sábado 21 se conocerá quién será el nuevo Campeón del Mundo de Puzzles 2024. La prueba definitiva consistirá en resolver un nuevo puzzle que formará parte del catálogo de 2025 de la marca Ravensburger.