Censuran la actitud “dictatorial” de Óscar Puente y Adif ante la construcción de la nueva estación Campo Grande

Los miembros de la Plataforma Por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid han exigido a Adif y al Ministerio de Transportes de Óscar Puente que “no acometan las obras” de la nueva estación de trenes, “sin modificar el convenio de 2017” y “sin contar con el resto de los miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”.

“Que no la acometan de manera unilateral, intentando imponer un modelo de ciudad que no quieren los ciudadanos de Valladolid”, han afirmado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León para “imponer un modelo de ciudad que no quieren los vallisoletanos”.

“Una obra de esta importancia debería decidirse en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y no con una actitud dictatorial de Adif y del ministerio”, ha añadido asegurando que “lo más urgente es modificar el convenio de 2017” para “retomar el proyecto del soterramiento y contemplando los pasos de Arco Ladrillo, Daniel del Olmo y las estaciones soterradas de trenes y autobuses”.

Desde la plataforma han vuelto a ser críticos con Óscar Puente afirmando que el ministro “no quiere permitir que nadie pueda llevar a cabo su propio fracaso”. Argumentan que “no es un problema de coste técnico” sino “de voluntad política”.

“No debemos olvidar que justo antes de tomar posesión de su cargo afirmó con rotundidad que Valladolid no tendría soterramiento, dejando claro que sería uno de los objetivos prioritarios de su mandato. El objetivo de la Plataforma no es conseguir un trato de favor para Valladolid, sino todo lo contrario, ser tratados igual que otros municipios en los que el ministro vende grandes infraestructuras que le niega a su ciudad”, añaden.

Desde la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid añaden que la ciudad “no puede perder más tiempo ni tirar un euro más a la basura como en las obras de Padre Claret” que “dejan claro que la propuesta de túneles y pasarelas no es una integración, sino que sigue manteniendo el muro a lo largo de la ciudad”.

La plataforma apunta, para finalizar, que han enviado una nueva solicitud para reunirse con el delegado del Gobierno, Jacinto Canales. “No entendemos que después de varios años, todavía no hayamos sido recibidos por ningún miembro de la administración del Estado. Parece que el ministro tiene miedo a debatir porque sabe que sus argumentos no podrían sostenerse”, finaliza el comunicado.