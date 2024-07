Abre un nuevo negocio en Valladolid con solo 26 años siguiendo los pasos de su abuelo: “Soy valiente y no tengo miedo al fracaso”

Si emprender resulta una decisión complicada para personas entradas en años, hacerlo para un joven de solo 26, más aún. Sin embargo, Mario García González es un vallisoletano, nacido en Mayorga, sumamente valiente y al que le gustan los retos. Por eso se ha metido en este, de dimensiones incalculables.

Nuestro entrevistado ha abierto, el pasado 2 de julio, hace apenas una semana, una nueva tienda que da más vida todavía al barrio de Las Delicias. Lleva el nombre de Ecomputer y se encarga de vender y reparar todo tipo de productos que están relacionados con el mundo de la informática.

Con una inauguración de la tienda por todo lo alto nos cuenta el porqué de lanzarse a la aventura, aunque en su familia de emprender y de autónomos saben, y un rato.

La vida de Mario

“Me defino como un joven emprendedor que se ha lanzado a la aventura de abrir un negocio en Valladolid. Lejos de decir esto, pienso que una misma persona no se puede definir. Han de ser los demás los que lo hagan”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Mario García González.

Él es un joven vallisoletano, de solo 26 años, que nació en Mayorga, uno de los pueblos más alejados de la capital vallisoletana, aunque, aún, dentro de la provincia pucelana. Estudió Sistemas Informáticos y Redes y Diseño de Videojuegos y Contenido Interactivo y es un apasionado de la lectura, del cine, de las series, de pasar tiempo con sus amigos y, como no podía ser de otra manera, también de los videojuegos.

Nació y se crió en Mayorga. Al acabar el instituto tuvo que marcharse a Valladolid, primero para estudiar y, después, para trabajar, aunque acude asiduamente al que es su pueblo, y su casa en la que pasó una infancia que él califica como “normal” con el apoyo y cariño de los suyos.

“Al dejar el instituto me puse a estudiar un grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Al terminarlo, hice el grado superior de animación 3D, juegos y entornos. Después he seguido formándome a través de cursos online de distintas ramas de la informática, como, programación, SEO o SEM”, nos explica orgulloso.

La idea y puesta en marcha del negocio

Nuestro protagonista siempre tuvo en la cabeza la idea de emprender. Su abuelo tuvo varios negocios den Mayorga. Desde una tienda para alquilar bicicletas hasta un cine. Su padre también ha sido autónomo toda la vida, heredando incluso un bar familiar.

EComputer en el barrio de Las Delicias Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“La idea de tener mi propio negocio siempre estuvo presente, pero hasta que no vi la necesidad de darle una vuelta a mi vida no me atrevía a dar el paso definitivo hasta que el pasado 2 de julio abrimos Ecomputer Valladolid con una inauguración en la que estuvieron presentes mis familiares, amigos y vecinos del barrio. Fue un momento muy especial”, recuerda Mario con nostalgia.

Hace apenas una semana abría su negocio en la Avenida de Segovia número 107, en el barrio de Las Delicias de Valladolid. En la actualidad trabaja él solo, aunque se abre a la idea de contratar a más empleados si el negocio marcha.

“Vendemos y reparamos todo tipo de productos. En nuestra tienda puedes encontrar ordenadores, móviles, impresoras, fundas, pantallas protectoras, altavoces, teclados y ratones, memorias USB, cartuchos para impresora, todo lo que tenga que ver con la informática. También damos asistencia técnica a pymes y empresas”, nos confiesa.

En cuanto a los inicios a la hora de abrir un negocio y su dureza, el joven explica que “no hay ningún cambio que sea fácil” y “este es uno muy grande”. Asegura que “hay días en los que la gente entra a comprar y otros más complicados con menos afluencia”. Sin embargo, es consciente de que es muy “complicado” abrir una tienda y que “el mismo día te quedes sin existencias”.

El interior de la tienda de EComputer Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un joven valiente

“Mentiría si dijese que no es algo que asuste un poco, pero mientras estas en el proceso de buscar local, proveedores o financiación, no se nota tanto. Cuando más miedo pasé fue, sin duda alguna, los días previos a la inauguración. Parecía que me faltaba todo por hacer. El rótulo, los muebles del local… fueron unos días de mucha tensión. Aún así, soy valiente y no tengo miedo al fracaso”, explica el nacido en Mayorga.

En estos primeros meses, Mario se va a centrar, principalmente, en hacerse un nombre y que la gente vaya conociendo su tienda. El boca a boca resulta esencial para que unas personas recomienden el servicio de Mario a otras y la cosa vaya fluyendo, poco a poco.

“Mi intención es ir creciendo tanto en Valladolid como en la Comunidad. Somos distribuidores oficiales de Apple y, dentro de unos años, me gustaría abrir una tienda únicamente con productos y servicio técnico de Apple. Para esto aún quedan unos cuantos años”, finaliza.

Seguro que con esfuerzo y trabajo consigue cumplir todos sus sueños.