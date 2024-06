Una tienda vallisoletana mítica y singular que lleva 124 años en pie: "Vendemos productos de calidad y que ya no son fáciles de encontrar"

Hace 124 años, concretamente, en 1900, Valladolid vio nacer a una pequeña tienda familiar, cuyos dueños jamás pensaron que podría seguir en pie un siglo después, así como que se convertiría en una de las más históricas y míticas de la ciudad del Pisuerga. Pero así es.

Fundado hace más de un siglo por Santiago Blanco, Cuchillería Blanco es uno de los comercios más antiguos de Valladolid. Su primera ubicación se situó en el número 13 de la calle Pasión y cuando el negocio pasó a dos de sus sobrinos, unos 20 años después de su creación, este cambió de localización, instalándose en un pequeño local de la calle Santiago.

Con la jubilación de los hermanos, fue la hija de uno de ellos quien cogió las riendas de la tienda en el 2000, manteniéndola en el mismo local de la calle Santiago hasta 2021.

Ese mismo año, los dos hijos de esta aprovecharon su jubilación para continuar con el negocio familiar, pero esta vez, desde un nuevo local situado en el mítico centro comercial Las Francesas. Cuchillería Blanco se convirtió, por tanto, en la tienda centenaria que más aguantó en la calle Santiago de Valladolid, la vía más comercial de la ciudad.

Interior de la tienda Cuchillería Blanco en Las Francesas

Así lo han revelado sus actuales propietarios, José y Óscar Esteban, en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la que han narrado, con todo detalle, la historia de esta cuchillería centenaria por la que tantos vallisoletanos han pasado desde su apertura, al tiempo que han aclarado que mientras Óscar se dedica a la venta in situ, José está más centrado en todo lo referente a la página web.

Desconocen el motivo concreto por el que el tío de su abuelo se animó a montar una cuchillería. Sin embargo, tal y como ha confesado José, lo más seguro es que fuese "porque en aquella época era muy necesario el afilado de las herramientas de corte de los agricultores".

Desde que Cuchillería Blanco levantó la persiana por primera vez, ha pasado mucho tiempo. No obstante, si hay algo que la hace especial, más allá de los años que lleva abierta, es que a día de hoy sigue conservando su esencia inicial, pese a que la tienda ya no cuenta con servicio de afilado. "Vendemos el mismo tipo de productos, todas las herramientas relacionadas con la cuchillería, la barbería, etc.", ha explicado José.

Cartel de 'Casa fundada en 1900' de Cuchillería Blanco

Por si esto fuera poco, en el local de Las Francesas los hermanos hasta conservan algunas de las principales señas de identidad de la tienda de la calle Santiago, entre ellas, "el rótulo de 'Casa fundada en 1900', que estuvo siempre en Santiago, y una de las vitrinas".

"La tienda de Santiago era muy clásica, esta es ya más bien moderna, pero hemos conservado ciertas cosas de la antigua que nos gustaban para darle un toque diferencial", ha admitido el dueño.

Cualquiera que escuche hablar de una cuchillería que lleva abierta más de 100 años, lo más probable es que se pregunte cuál es su secreto para lograr seguir en pie, ya que a día de hoy son pocos los negocios que logran perdurar tantos años, así como las cuchillerías que quedan abiertas.

Pues bien, según ha confesado José, la clave de su éxito es que venden productos de calidad "que ya no son fáciles de encontrar" y a precios competitivos. "Las grandes superficies e Internet afectan mucho y aunque Amazon también vende cuchillería, no está tan especializado como nosotros. Además, a la gente le gusta ver, coger y agarrar las piezas, y en ese sentido la compra por Internet es más complicada", ha añadido.

José y Óscar Esteban, dueños de Cuchillería Blanco

Ahora bien, tal y como ha apuntado el propietario, no es solo la calidad de sus productos lo que les hace diferenciarse de los competidores, sino también "el trato personalizado, el asesoramiento y la facilidad para conseguir determinados productos", que tanto tiempo llevan ofreciendo.

"Aquí se venden artículos que seguramente ya no se puedan encontrar en muchos comercios y es fácil que, si se cuidan bien, duren 30 o 40 años", ha espetado.

Por otra parte, Esteban también ha admitido que, en el caso de su negocio, la mayoría de las ventas las realizan por Internet a través de la página web, la cual les gustaría "potenciar más", dado que en los últimos años, concretamente, a raíz del Covid, han notado un bajón.

Y es que, aunque asegura que a pesar de esto "el negocio va bien", sí se han planteado "abrir o centrarnos más en otros nichos de mercado, como por ejemplo el del afeitado, que lo teníamos un poquito dejado de lado", para intentar revertir la situación y subir un poco las ventas.

Tienda Cuchillería Blanco en Las Francesas

En cuanto a su clientela, José ha revelado que la tienda cuenta con los comúnmente llamados "clientes de toda la vida", así como que estos suelen ser más particulares que empresas o profesionales.

Finalmente, el empresario ha avanzado que los planes de futuro del negocio familiar no van tan encaminados a abrir más tiendas como a "intentar que la que ya hay siga creciendo", fundamentalmente, "dándole vida a la página web".

Todo ello, como parte del deseo de los hermanos de seguir celebrando el máximo número posible de aniversarios de un negocio familiar con un horizonte un tanto borroso e incierto, teniendo en cuenta que ninguno de los propietarios tiene descendientes ni tampoco familiares o gente de confianza que quiera quedarse con él. "Nos gustaría que la persiana siguiese levantada, pero a menos que alguien externo a la familia quisiera continuar con él, seguramente tengamos que cerrarlo", ha concluido José.