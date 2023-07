Puente cifra en más de dos millones la obra del carril bici de Isabel La Católica: "Es un despilfarro, no hay atascos"

El carril bici del Paseo Isabel La Católica no ha dejado de dar que hablar desde que llevaron a cabo su obra. Los populares anunciaban en campaña su retirada en caso de llegar al gobierno y así ha sido. Aunque no se producirá una eliminación total, sí que van a realizar una reestructuración para que los dos carriles de vehículos vuelvan a estar en funcionamiento y no haya solo uno, como en la actualidad.

Una obra que supondrá 1,6 millones de euros y un desplazamiento de seis metros en total respecto al habitual. De este modo, el carril bici se ubicará en la zona de peatones, que tendrá una anchura de 2,3 metros. Una nueva zona peatonal que estará en la zona ajardinada, aunque tienen claro que "no habrá que talar ningún árbol". Una afirmación con la que el presidente del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, no está tan de acuerdo.

Puente sigue defendiendo que “no hay tráfico ni atascos” y que los problemas del inicio “se solventaron” y los conductores se han terminado “adaptando”.

“Lo que el PP ha anunciado es un despilfarro de dinero público con mala solución. Genera problemas en espacios verdes y un gasto innecesario. La cantidad que han presupuestado se va a quedar corta porque el proyecto tiene ya tres años y los precios han cambiado. Anticipo que el coste estará por encima de los dos millones”, añade.

Asimismo, ha avanzado que no hay ninguna partida presupuestaria prevista y, también, ha incidido en que le "choca" que anuncien esta obra el mismo día en el que dicen que las arcas municipales están "en mala situación". "No entiendo nada, si tan mal está el Ayuntamiento, gastarse dos millones en un carril bici es innecesario", defiende.

Por otro lado, habla de que esa solución que plantean, ellos la descartaron cuando estaban en el gobierno. Y anticipa que se tendrá que efectuar la tala de árboles. Una obra "desaconsejable" y por la que le piden al alcalde que "recapacite". "Es mejor tragarte tus propias palabras. A mí me ha tocado en alguna ocasión y es mejor que tomar decisiones equivocadas", finalizaba.

"Carnero si no se ve capaz, que deje paso"

El presidente del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha pedido al actual alcalde, Jesús Julio Carnero, que “si no se ve capaz, deje paso”. Una solicitud que ha realizado tras lamentar que lleva un mes como alcalde y “solo ha puesto excusas”. Por ello, le lanzaba la petición de dejar gobernar a “quienes han ganado las elecciones y lo han hecho durante ocho años sin poner excusas”.

Unas declaraciones que se han producido tras la valoración sobre la reestructuración del carril bici del Paseo Isabel La Católica. Y es que no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su opinión sobre el anuncio de este jueves de Carnero en el que hacía públicas la situación económica de las arcas municipales.

Un hecho al que se adelantaba Puente, quien esta misma semana daba a conocer los datos reales del Ayuntamiento de Valladolid. Comenzaba con un: “No salgo de mi asombro” y afirmaba que “los datos son públicos y conocidos”.

En relación con el nivel de endeudamiento, que se sitúa cerca de un 59%, Puente ha avanzado que durante los primeros cuatro años recortaron 15 puntos y que, hoy en día, “está muy lejos del límite de endeudamiento estipulado”. Recuerda que en la caja “hay 120 millones”, el doble que cuando él llegó.

Un asunto en el que no ha querido incidir demasiado, pero sí que se ha parado a valorar el préstamo de la Junta previsto para los presupuestos del 2023. De 35 millones que habían presupuestado, solo les darán nueve. “Me sorprende que lo rebele de tapadillo entre datos públicos y archiconocidos”, afirma.

Asimismo, ha apostillado que es “la primera vez en la historia” que la Junta impide pedir el préstamo que consta en los presupuestos aprobados en el pleno municipal. “Van y se lo hacen al señor Carnero”, critica. Aunque también ha dado a conocer que el año pasado la Junta lo intentó, pero Puente descolgó el teléfono y le dijo a Carriedo que “ni se le pasara por la cabeza privar a Valladolid”.

Esta situación, a su juicio, demuestra “tres cosas claras”: “La primera es que no tiene ganas de ser alcalde, la segunda es que no hay compromiso con la ciudad y la tercera que Valladolid está indefensa ante la Junta de Castilla y León”.

Lamenta que el actual alcalde está “cogido de pies y manos por los compromisos personales” que ha adquirido con Mañueco. “Ha pedido para él y no para la ciudad, ahora tiene que tragar con todo lo que la Junta le haga a Valladolid”, matiza. Asimismo, ha pedido a Carnero que “levante el teléfono” y le diga al presidente de la Junta que es “intolerable” que “nos impidan desarrollar el presupuesto”.

Una cuantía económica que fue aprobada por 17 de los 27 concejales, convirtiéndose así en el “más apoyado de la historia”. En caso de que, finalmente, los 26 millones restantes no lleguen a la ciudad del Pisuerga, Puente espera que “cuente de qué inversiones los va a recortar”.

