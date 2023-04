Óscar Puente insiste en que se despidió a Fernández Heredia: “Se le ha dado una indemnización de 6.000 euros”

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid denunciaba este jueves, 20 de abril, que el Equipo de Gobierno del consistorio “había engañado a todos los vallisoletanos” porque, afirmaban, “le han dado una indemnización que no le corresponde” al que fuera gerente de Auvasa Álvaro Fernández Heredia hasta hace pocos días.

La portavoz de los “populares” en el consistorio vallisoletano añadían que el “perjuicio económico para la Sociedad Municipal puede ser superior a los 20.000 euros”.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha valorado las declaraciones de Irene Núñez y ha afirmado que más allá de lo que se pueda decir de “si se ha hecho bien o no en indemnizar al gerente” ha mostrado su “perplejidad” ante la posición del PP. Ha añadido que, si quieren, les proporcionan el informe del secretario del consejo ante las alegaciones de los “populares” que “es demoledor”.

“Al PP se le entrega un dossier con el orden del día en el que consta expresamente lo que se va a tratar. Eso es lo que se debate y el texto que se propone para acordar en el Consejo de Auvasa es el del despido, el del cese, el del desestimiento empresarial con arreglo a un artículo concreto y a un texto concreto. Que el PP vote a favor de eso y luego pretenda rebobinar y decir: no, nosotros no queríamos, demuestra en qué situación están. No se puede trabajar menos ni se puede tener menos rigor”, ha explicado el regidor socialista.

Óscar Puente ha remarcado que “más allá de las razones que se hayan dado públicamente, se le despidió, se desistió empresarialmente del contrato” con las consecuencias que ello tiene que es “una indemnización equivalente a siete días por año trabajado y el resto es la liquidación”.

“Se le ha dado una indemnización de 6.000 euros y el resto, unos 8.000, los hubiera percibido en cualquier caso porque era la liquidación de su contrato”, ha añadido Puente, recalcando que se trata de un despido. “Se le despide, se le indemniza y ya está”, ha finalizado.

