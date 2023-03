La lucha quijotesca de un padre contra la Seguridad Social: "Aunque mi hijo tenga 37 años lo conseguiré"

Álvaro Viña Fernández de los Muros es un vallisoletano que se ha convertido en todo un Quijote. Un Quijote que lucha contra un gigante que se llama Seguridad Social. Y es que ha encontrado en la institución un muro que es imposible de vencer ni siquiera teniendo una sentencia a favor. Su caso se ha convertido en pionero en España, aunque de momento no ha podido ver cumplida su intención.

La Justicia le acaba de reconocer su derecho, frente a la Seguridad Social, de poder disfrutar de los 67 días que le restan de su permiso de paternidad después del primer año de vida de su hijo, pero ahora, cuando él ya ha acordado con su empresa hacerlo de forma fraccionada, se ha encontrado con que la SS se lo prohíbe. Para Viñas esto ya se ha convertido en “un reto personal”, avisa de que no va a parar hasta que se haga efectiva la sentencia y la Seguridad Social le dé la razón. “Aunque tenga que disfrutar del permiso de paternidad cuando mi hijo tenga 37 años, pero lo voy a conseguir, el tiempo me da lo mismo”. Viña asegura que el día que se “haga justicia” lo piensa celebrar a lo grande con su mujer y su hijo.

Para entender bien este caso hay que remontarse al 1 de enero de 2021. Ese día, nació su hijo. Así, disfrutó de las seis primeras semanas que se establecen consecutivas al nacimiento en la ley. Aunque en ese momento estaba desempleado. Posteriormente, el vallisoletano consiguió un trabajo en una empresa que se dedica al sector del riego agrícola. En ese momento habló con sus jefes y les avisó de que le restaban 67 días por disfrutar. “No tuve ningún problema, es más acordamos cogerlos en diferentes periodos de tiempo”, narra a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

Sin embargo, cuando hubo que hacer los papeleos, se ha encontrado con el rechazo de la Seguridad Social. Se fue a los tribunales, y le dieron la razón desde el juzgado de lo social 5 de Valladolid. Pero la SS no recurrió. Con un año de vida ya del menor, el juzgado entendió “de manera excepcional” que tenía derecho a esos 67 días de prestación por cuidado de menor.

Así, tras varias citas con la Seguridad Social, ha logrado que de forma verbal le dijeron que el disfrute debía ser de forma continuada y que no lo puede fraccionar. Algo que va contra el fallo, que dice que puede disfrutar de los 67 días pero no entra en la forma en la que debe hacerlo. Por eso, ahora advierte de que pedirá a la SS que le haga un escrito lo que le han dicho de manera verbal. Tiene claro que no va a parar en su lucha contra este gigante.

Este caso ha sido llevado por Comisiones Obreras, del que es afiliado, que ha exigido a la Seguridad Social que cumpla la ley. Una sentencia que es “pionera” porque para los abogados ha sido “imposible” encontrar una jurisprudencia, algo que hizo pensar al principio que esta denuncia no tendría recorrido, pero “finalmente lo hemos logrado”. Sin embargo, “ahora cuando crees que tienes algo resuelto, y con una sentencia favorable, no se cumple”, lamenta, al mismo tiempo que critica “el silencio administrativo” que se ha convertido en una pesadilla para ellos.

