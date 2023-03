Antiguas joyas sobre ruedas: más de 200 coches clásicos toman Aldeamayor en un nostálgico regreso al pasado

Noticias relacionadas Homenaje de quilates para los coches del pasado en Aldeamayor de San Martín

Lo que comenzó como una quedada de cinco amigos amantes de los coches clásicos se ha convertido ya en una cita ineludible en Aldeamayor de San Martín. Un municipio que este domingo ha retrocedido varias décadas para trasladar a los asistentes a finales del s.XX teniendo la ocasión de volver a ver rodar los coches de sus padres o abuelos, precisamente en este señalado Día del Padre.

Más de 200 vehículos se han reunido en esta cuarta edición de la Concentración de Veteranos Clásicos y Clásicos Deportivos, auténticas joyas del automovilismo que han llenado de encanto e historia el municipio. Un domingo para el disfrute de todos los participantes y vecinos, que acompañados del buen tiempo, se han podido fotografiar con coches míticos aparcados en la Plaza Mayor y en las calles aledañas.

Aficionados a las cuatro ruedas más clásicas que se han desplazado desde gran parte de la provincia de Valladolid, Castilla y León e incluso otros puntos de España como Madrid o Guadalajara. Multitud de Seat históricos de los años 60-80 han desfilado por el municipio, algunos como el archifamoso 600, los Citroën 2 CV, los Seat 127, un llamativo camión Avia, también se ha podido ver algún Land Rover Santana, un exclusivo Honda NSX, el Audi RS desarrollado en colaboración con Porsche, así como un espectacular Corvette C5, entre los más destacados.

El alcalde del municipio, Fernando de la Cal, explicaba a El Español-Noticias de Castilla y León que el pueblo se vuelca con este encuentro y que cada año hay más participación, alcanzando en esta edición más de 190 inscripciones, más aquellos que participan sin ella, y 400 comensales que disfrutarán de una comida de hermandad en el polideportivo. “Da gusto el comportamiento del pueblo”, señalaba el alcalde, quien se congratulaba de cómo la idea que surgió de varios aficionados se ha convertido en una fiesta para el pueblo. “Es una fiesta que ya no puede fallar año tras año, los coches ya no nos entran en el casco. El éxito está garantizado y además mueve dinero para comercio y hostelería”, señalaba De la Cal.

Entre los artífices de este evento está Juan Carlos Olmedo y Alfonso Cerezo. Dos aficionados a los coches antiguos a los que se les ocurrió organizar un encuentro en el pueblo y ahora disfrutan asombrados de su éxito. “Se nos ha ido de las manos”, comentaba entre risas Juan Carlos. Ante la buena respuesta, están pensando en hacer una asociación para organizarlo todos los años.

“Lo bonito es que la afición llega a gente más joven, que no se pierda. Son coches que no van a volver, si no les recuperamos y los mantenemos esto se pierde”, apuntaba Alfonso. Presisamente, comentaban, la dificultad de mantener estos vehículos de más de 25 años reside en no tener las piezas, recambios, problemas con el seguro o ante siniestros, por lo que muchos acaban arreglándolo ellos mismos.

La jornada ha arrancado a las 10 horas con la apertura de inscripciones en el Club Social Aldeamayor Golf con photocall de los vehículos inscritos, y posteriormente sobre las 12 horas ha dado comienzo la salida libre hacia la Plaza Mayor, donde los vecinos les esperaban para recibirlos. A las 13:30 horas ha tenido lugar el sorteo de regalos para los inscritos y a las 14:30 horas se trasladaban al polideportivo para comer. El precio de la inscripción por vehículo es de 3 euros, que incluye la comida, y el dinero recaudado irá destinado a la Asociación Sonrisas de ayuda a los niños.

