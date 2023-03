Gemma Villarroel (Cs): "Tenemos fugas como en otros partidos, pero también personas nuevas comprometidas"

La presidenta autonómica de Ciudadanos, Gemma Vilarroel, ha manifestado que trabajarán hasta el último día posible en la elaboración de las listas electorales y restó importancia al abandono o cambio a otros partidos políticos de actuales representantes de la formación naranja.

"Nuestra intención es mantener al menos lo que tenemos y tenemos de todo, tenemos fugas como están teniendo en otros partidos, como en su día también llegaron a Ciudadanos, a este proyecto, fugas de otras formaciones políticas, pero también tenemos personas nuevas, comprometidas, que les apetece representar una ideología que no existe en este país, que es el liberalismo", argumentó.

A su juicio, quienes apuestan por ello "se pueden sentir orgullosos, gracias a que Ciudadanos tiene un comportamiento intachable en cuanto a corrupción y, desde luego, una gestión que le avala y de la que todos podemos sentirnos orgullosos". Las novedades en las listas, dijo, se darán a conocer cuando se presenten ante la Junta Electoral.

"Ya tenemos los candidatos en los municipios más importantes, que siguen confiando en el proyecto liberal, y trabajaremos hasta mediados de abril, que es la fecha de presentación de las listas", reiteró y respecto a la provincia leonesa comentó que confían en alcanzar cifras parecidas a las de las pasadas elecciones, cuando concurrieron en 70 ayuntamientos y más de 120 pedanías.

Así lo manifestó hoy en la capital leonesa, donde visitó una carpa informativa instalada con motivo de la celebración del Día del Padre, acompañada del candidato a la Alcaldía, Justo Fernández, para explicar las políticas que plantean para beneficiar a las familias, como la rebaja del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) en un diez por ciento.

Medidas en las que también buscan favorecer la conciliación, como la jornada laboral flexible de 40 euros así como mejorar la economía de las familias, impulsando la natalidad, con la puesta en marcha de una beca que garantice el transporte, comedor y extraescolares sin coste para el conjunto de escolares así como una beca guardería que cubra el 100% del coste.

Villarroel se refirió a la reforma de las pensiones "que nuevamente pagan los profesionales liberales, los autónomos, las familias y la clase media" en un sistema que considera "quebrado", por lo que -a su juicio- implica "volver a robar el futuro de los jóvenes y los niños".

A su entender, los cambios que se plantean con "insostenibles" y tanto el Gobierno del PSOE como también el PP lo saben y "sin embargo, piensan en los próximos cuatro años, en cómo conseguir el voto fácil".

Por eso, detalló, Ciudadanos, ha iniciado una campaña "directa y sincera" en la que -subrayó- le dicen a la gente lo que realmente está pasando con las pensiones, como que niños que no han nacido o acaban de nacer no van a cobrarla, que se nace con una deuda de 30.000 euros, que los actuales bebés no van a poder tener un piso jamás, que van a tener que vivir en casa de sus padres hasta los 40 años y que tendrán que abandonar España para buscar oportunidades.

"Los liberales lucharemos para que la clase media no pierda su poder adquisitivo y la natalidad se fomente realmente y la conciliación sea una realidad y no una utopía como hoy en día y vamos a luchar para ser decisivos en los gobiernos y conseguirlo", añadió.

