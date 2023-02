El ocio nocturno de Coca alza la voz contra la declaración de zona acústica saturada: “Estamos disgustados”

Noticias relacionadas Los vecinos de la zona de Coca en Valladolid podrán descansar en paz

El pasado miércoles, 1 de febrero, María Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Valladolid anunciaba que se aprobaba, en Junta de Gobierno, la declaración de la zona Coca como zona acústicamente saturada. Con esto, se aprobaba la declaración de Zona Acústicamente Saturada en la Plaza de Martí y Monsó.

La zona declarada ZAS N1 Coca, a la que se aplica está calificación, está delimitada por el Paseo Isabel La Católica, la Plaza de Poniente, las calles de Los Molinos, Correos, Reina y Pasión y también por la Plaza de Santa Ana y Calles San Lorenzo y Pedro Niño, que acaban por conformar el perímetro de esta zona.

“Lo que decretamos, en estas zonas acústicamente saturadas es que tiene que haber, desde el cierre legal del bar, a las 4.00, un tiempo de cuatro horas para que puedan volver a abrir”, informaba María Sánchez, que añadía que con esto se impide que “se formen aglomeraciones en las calles” y posibilita que “los vecinos puedan descansar”. También informaba de que no se iban a conceder nuevas licencias de terrazas en zona Coca ni ampliación de las ya existentes.

“Estamos disgustados con la decisión”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jaime Valentín, vocal del Ocio Nocturno dentro de la Asociación de Hostelería de Valladolid, desde hace dos años, y además, uno de los perjudicados con la medida ya que es el gerente, desde hace 16 años, del Bar Zvmo, ubicado en la calle Reina, cercana a la Plaza Mayor de Valladolid

Menos de un decibelio y una medición polémica

“No nos hemos tomado bien la medida porque entendemos que Coca no es ahora una zona acústicamente saturada. Los niveles se tomaron con tres micros ubicados, uno en la calle Campanas, otro cerca de Tintín y uno encima de la Terraza Rock, enfrente de Caruso. Para que se declare esta zona el sonido tiene que pasar de los 10 decibelios y únicamente en una se produjo, en la de la Terraza Rock, y encima fue en el año 2021 y por una décima”, asegura Jaime Valentín.

El vocal del Ocio Nocturno de Valladolid afirma que en esa medición “solo se superó en un decibelio la medición” en ese punto y añade que las altas mediciones no se deben a los establecimientos hosteleros sino a “las obras con una radial o al ruido de la máquina limpiadora del Ayuntamiento” lo que hace que los datos “no sean del todo correctos”.

Además, recalca que esas mediciones se tomaron en 2021 cuando “se instalaron más terrazas”. “Si en esas circunstancias superamos solo en un decibelio lo permitido, ahora no existe ese problema”, añade, afirmando que “ahora la situación es muy diferente. “Nos gustaría que el Ayuntamiento utilizara las mediciones de este último año, no los datos de pospandemia cuando la situación era distinta. Que lo hagan ahora y si no supera el límite que quiten la declaración de zona acústica saturada para Coca”, explica.

Más de 70 negocios afectados

“Estamos muy disgustados. Queremos saber las mediciones y si ahora no son altas que se elimine esta declaración, cuanto antes”, añade Jaime Valentín que afirma que la medida afectaría a “70 negocios”.

“En mi caso particular tengo 20 trabajadores, 20 familias que viven de este negocio. Pago 6.000 euros de Seguridad Social al mes. Necesito facturar para pagar a proveedores, pago de luz otros 3.000 euros… nos va a afectar y puede haber cierres”, apunta nuestro entrevistado.

Jaime Valentín apunta que la hostelería “no solo es hostelería” y que esta medida puede afectar a otros negocios asociados a la acústica, al sonido, o a los proveedores de alimentación como carnicerías, pescaderías y también fruterías.

Reunión el 14 de febrero

El portavoz del Ocio Nocturno de la Asociación de Hostelería de Valladolid asegura que el próximo 14 de febrero se producirá una reunión entre todos los hosteleros y que se pronunciarán a través de un comunicado. Afirman que están en contacto con el Ayuntamiento para mostrarles su discrepancia con la medida.

“María Sánchez se había comprometido a revisar estas mediciones cada seis meses. Queremos que revise la de este año. Sin tanta terraza Coca ya no es una zona acústicamente saturada”, añade.

Valentín finaliza asegurando que desde el sector pugnan por conseguir que la Ley de Descanso y la de Ocio puedan convivir. “El problema no es en el interior de los establecimientos sino en el exterior, con los gritos. Tenemos que concienciar al ciudadano para que esto no ocurra”, finaliza.

