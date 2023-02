Saravia contesta a los vecinos de Fuente Berrocal tras la manifestación: “El Ayuntamiento está tomando medidas”

Noticias relacionadas La acera y el carril bici de la discordia

La Asociación de Vecinos de Fuente Berrocal ha celebrado, en la mañana de este domingo, una marcha reivindicativa. Todo con el fin de que el Ayuntamiento de Valladolid habilite una acera y un carril bici en la Cuesta de la Maruquesa para conectar esta zona residencial con el centro de Valladolid.

Maribel Arranz, la presidente de la asociación, aseguraba en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León esta semana que “no podemos bajar andando hasta el núcleo urbano” porque “es peligroso” y pedía “unos dos kilómetros de camino y carril bici” desde Fuente Berrocal hasta La Galera.

Manuel Saravia aseguraba en declaraciones a este periódico, a lo largo de la semana, que la manifestación le resultaba “un tanto sorprendente” porque los vecinos “conoce perfectamente lo que se está haciendo”. “Saben que hay voluntad indudable de hacerlo”, afirmaba.

Tras la manifestación de esta mañana, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, ante la reclamación de los vecinos de tomar medidas para garantizar y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas por la carretera de Fuensaldaña, ha vuelto ha incidir en que el consistorio “está tomando medidas”.

“Hemos encargado el proyecto, tramitado ante otras instancias, corregido el proyecto ante las deficiencias. Hemos intentado contactar con los propietarios que se ven afectados por expropiaciones, algunos de ellos de muy poca superficie. Hay que tramitarlo. Hemos hablado con todos ellos y llegado a un principio de acuerdo. El proyecto está hecho y saben que lo vamos a ejecutar. Por eso me sorprende la manifestación”, ha afirmado.

Además, ha asegurado que Javier León de la Riva, en 2010, dijo que “los vecinos de Fuente Berrocal no son conscientes de que han comprado una vivienda a mucha distancia del casco de la ciudad. No pueden pretender tener acceso y renuncian, cuando se les da la licencia, a muchos servicios municipales. Hacer una acera en esa carretera tendría un coste tremendo y eso no hay quién lo asuma. Lo dijo en 2010”. Y Saravia ha añadido que “no ha habido reprobación ni manifestación contra León de la Riva”. “Es algo curioso, contra nosotros sí”, asevera.

[La acera y el carril bici de la discordia]

Saravia, como ya explicó a EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha vuelto a recalcar que mantuvo reuniones con la Asociación de Vecinos de Fuente Berrocal en verano y octubre y que les han enviado un informe a finales de noviembre.

“¿Qué pretenden con la manifestación? ¿Que nos saltemos los trámites que son necesarios hacer? No podemos. Me desasosiega un poco esta manifestación”, ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan