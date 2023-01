El espectacular vídeo de un colegio de Valladolid con el que emula a la película de Hombres G y con sorpresa final

La película ‘Voy a Pasármelo Bien’ ha sido un éxito de taquilla y también de reconocimiento para toda una generación. Rodada en Valladolid, la película basada en el mítico grupo ‘Hombres G’ ha situado a la ciudad del Pisuerga en el centro de las localizaciones cinematográficas. Pues bien, el colegio San José ha querido sumarse a esta moda y ha hecho su propia versión, pero con un mensaje muy esperanzador en los tiempos que corren, coincidiendo con el día de la Paz y la No violencia, que se celebrará el próximo lunes 30 de enero.

El colegio vallisoletano ha realizado un videoclip con una adaptación del éxito de Hombres G 'Por qué no ser amigos'. Unas imágenes que han sido grabadas en las localizaciones de 'Voy a pasármelo bien', película dirigida por David Serrano y rodada en Valladolid. Profesores y jóvenes integrantes del grupo MAG+S -alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria- buscaron el decorado en las calles de Valladolid, donde transcurre la película ‘Voy a pasármelo bien’. Un ambiente lejos de las aulas – plaza del Viejo Coso, Palacio Fabio Nelli, Platerías, Plaza Mayor, Fuente Dorada, Plaza del Salvador- para trasladar su mensaje de Paz a la ciudad y otros niños y niñas.

En este caso, el vídeo ha sido dirigido por Álvaro Fernández Palacio y son cinco minutos de “buen rollo” donde los alumnos del colegio han puesto su granito de arena. “Me acordé de esta canción, de un grupazo como Hombres G, muy apropiada para el día de La Paz, cambiando alguna parte, y pensé que era el año de usarla ya que la mayoría de niños han visto la película, la tienen muy reciente y teníamos los escenarios a mano en nuestra propia ciudad”, asegura el director a este periódico.

El vídeo cuenta con una sorpresa muy grande al final. Ya que ha contado con colaboración de Izan Fernández, el personaje ‘David’ en la película, Renata Herminda, como ‘Layla’, y Rodrigo Gibaja, como ‘Luis’, los tres actores principales de la película. “Que la paz y el respeto sea una realidad para todos y no tan solo un deseo”, dice Izan. Y continúa Renata con una reflexión sobre el entendimiento entre personas de distinta cultura, religión, raza y formación: «Considero muy importante convencernos de que desarrollar nuestra tolerancia y nuestra solidaridad en un futuro nos convertirá en instrumentos de paz». Por su parte Rodrigo recupera el personaje de ‘Luis’ para saludar con su espontánea expresión ‘good morning in the morning’: «Soñaremos con un mundo de amor y paz y juntos lo haremos realidad».

"Merecemos la paz"

Y como reza la letra de la canción, «Hay muchas formas para hacerse escuchar, muchas personas que merecemos la paz», juntos han volcado el talento, el trabajo y el arte para llevar más lejos su mensaje. Y todo ello, agradecidos por el apoyo de los actores de la misma película en la que se han inspirado. Una versión escolar cuyo único objetivo es rendir homenaje a una banda con tanta historia musical como Hombres G y transmitir a través del arte un mensaje de paz.

Grabación del vídeo en Fuente Dorada

Así, después de dos años de restricciones, el colegio San José reunirá este lunes a toda la comunidad para celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. El alumnado y el claustro se congregarán en el pabellón deportivo del centro.

Un currazo tremendo por parte del colegio vallisoletano y que ha finalizado con un vídeo con todos los detalles y con una actuación digna del próximo Goya.

