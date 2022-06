Así es el tráiler de 'Voy a pasármelo bien', la película rodada en Valladolid

La película 'Voy a pasármelo bien', rodada en Valladolid este año por el director David Serrano y con un reparto encabezado por Raúl Arévalo, Karla Souza y Dani Rovira, ha sacado un tráiler promocional antes de su estreno en cines, el 12 de agosto.

El filme, en el que participa Rtve, cuenta una historia de amor y amistad con una buena dosis de comedia y tiene como fondo sonoro las canciones de los Hombres G, el gran fenómeno fan del pop español de los años 80.

Rtve ha compartido en su cuenta de Twitter el enlace al teaser, que puedes ver desde aquí.

La historia se centra en David y Layla, dos alumnos de E.G.B a los que les gusta mucho Hombres G, pero también se gustan mucho entre ellos y a David fracasa siempre a la hora de conquistarla. Sin embargo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes, e incluso a veces, al juntarse, tienen el impulso de cantar y bailar las canciones de su grupo favorito en medio de la calle.

Poco más de treinta años después se vuelven a encontrar, y a pesar de no verse desde finales de los ochenta no se han olvidado el uno del otro y durante una semana juntos se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo.

