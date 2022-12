Día D para la elección de candidato del PP a la alcaldía de Valladolid

160 días. Es el tiempo que resta para conocer quién será el alcalde de Valladolid para los próximos cuatros años. El reto del Partido Popular es recuperar un trono que perdió hace dos legislaturas contra el socialista Óscar Puente, sin embargo, a menos de seis meses para los comicios, los vallisoletanos aún desconocen cuál será la alternativa. Tres meses después de que saltaran los primeros nombres, todo sigue igual. ¿Tranquilidad, prudencia o ausencia de proyecto?

La dirección del PP siempre ha ido alargando los plazos. Se habló de septiembre, luego llegó noviembre, más tarde Navidad. Y lo cierto es que son muchas las voces que se muestran preocupadas por la falta de un líder que puede plantar cara a un Puente que se muestra más confiado que nunca en vencer por tercera vez a un candidato ‘popular’. El reloj de arena consume sus granos y de momento, según ha indicado el presidente provincial, Conrado Íscar, la designación de candidato a la Alcaldía de la capital tiene que pasar por el Comité Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva, que se celebra una reunión este lunes, 20 de diciembre, con 400 asistentes. El partido se agarra a estos tiempos dados por Génova para no mostrar la realidad: no hay candidato. El PP tiene "unos tiempos, un calendario marcado" es el argumentario empleado en los últimos meses pasando la elección de los candidatos de Dirección en Dirección.

Hoy es un día clave. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúne hoy, lunes, a la Junta Directiva Nacional de la formación para pedir a los suyos que muestren que están ya preparados para la batalla electoral. Los candidatos autonómicos ya están cerrados, pero los municipales quedan bastantes por decidir. Y Valladolid, una de las plazas más importantes, tiene la plaza vacante. El objetivo, según fuentes populares, es que estén cerradas antes de Nochebuena para celebrar después actos de presentación de todos sus números uno. Al igual que la ciudad del Pisuerga, otras capitales de Castilla y León como Ávila, León, Palencia, Segovia y Zamora se encuentran en la misma situación. La elección será de Fernández Mañueco, presidente regional, que pondrá sobre la mesa los nombres de los candidatos para contar con el visto bueno de Feijóo. No se confirma que el candidato se sepa públicamente hoy, después de la Junta Directiva Nacional, pero es posible que internamente ya se tengan los nombres. El tiempo se ha acabado y es momento de pasar a la acción, será el mensaje que trasmita el líder gallego.

El PP provincial piensa en clave nacional y espera que el efecto de las encuestas, donde muestra color azul, se refleje también en las elecciones municipales. Sin embargo, sabido es por todos que este tipo de comisiones nada tiene que ver con los generales.

Una foto con miga

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en este caso, el pasado jueves se celebró el tradicional vino para celebrar la Navidad. En la imagen compartida en redes se ve la gran familia popular vallisoletana pero en primera fila destacan los ‘elegidos: Ignacio Tremiño, Mercedes Cantalapiedra y Jesús Julio Carnero. Junto a ellos destaca la presencia de Javier León de la Riva, Raúl de la Hoz y Ramiro Ruiz Medrano, pasado y presente del partido. Todo ello capitaneado por Conrado Íscar y con Francisco Vázquez, secretario general autonómico, como 'notario'. Un día que sirvió para intercambiar impresiones y para intentar ganar posiciones en la carrera electoral.



En los últimos días son muchos los nombres que vuelven a salir, y ya incluso hasta se ha hablado de independientes. Una situación que confirma que no hay nada claro en el partido a falta de unos días para finalizar 2022. La primera opción sigue siendo Ignacio Tremiño. En su época parlamentaria nacional y que en estos momentos está al frente de la Dirección General de Atención a Personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Este periódico se ha puesto en contacto con él, pero ha rechazado gentilmente hablar pues “no creo que sea oportuno”.

Y la otra opción es la de Mercedes Cantalapiedra, la que fuera mano derecha de Javier León de la Riva, y ahora senadora que sigue estando en todas las quinielas. Es la apuesta que representa el pasado más exitoso del PP en la capital, pero es cierto que durante la época de Pablo Casado se identificó mucho con el ya expresidente. Un punto en su contra para un aparato del PP que intenta borrar cualquier atisbo de ‘casadista. A su favor, el respaldo del que fuera primer edil durante dos décadas y que “sigue trabajando” en convencer para que la que fuera su mano derecha sea finalmente elegida.

Jesús Julio Carnero es la tercera vía. En este caso sería el perfil ‘Junta’. Su forma de ser y su saber estar gustan, pero es cierto que se encuentra en el grupo de confianza del presidente Mañueco y hay serias dudas de que quiera dejar su cargo como consejero de Presidencia. La opción de un 'tapado' también está en la terna, pero no haría más que justificar la falta de un líder que haya podido hacer frente a Puente en los últimos años.

También ha saltado el nombre del abogado Javier Garicano, que ha reconocido a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que no sabía nada del tema. “Soy abogado y espero que por muchos años”, ha zanjado con esta frase cualquier tipo de rumor. Un perfil de persona independiente, no afiliada, que ha provocado la extrañeza y el enfado de muchos militantes.

“Vamos tarde”, critican algunos miembros del partido. Otros prefieren agarrarse al efecto sondeos que dan victoria del PP en Valladolid, pese a no tener candidato. “Si le hubiéramos tenido desde septiembre, la gente estaría cansada de verlo en todos los sitios”, aseguran los más optimistas. Sea como sea, a falta de 160 días se refleja la falta de un liderazgo y de una figura potente que pueda plantar cara a Óscar Puente.

