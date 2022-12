Diez restaurantes para hacer una escapada gastronómica en Castilla y León

Castilla y León destaca en muchos aspectos, pero no cabe duda de que la gastronomía es uno de sus puntos fuertes. Cada provincia tiene platos y tapas típicas, pero en todas ellas puedes disfrutar del buen sabor de la comida. Es habitual buscar las recomendaciones y fotos que otros ofrecen sobre los restaurantes de cada zona. Esto permite tener una idea de cómo es el lugar, la comida, la calidad y el precio, factores determinantes para saber cuál es el mejor y dónde debes ir.

Por ello, TripAdvisor ha realizado una recomendación con los mejores de Castilla y León y estos son algunos de los más valorados y recomendados por los clientes:

Casa Gato

En la provincia de León está este restaurante; concretamente, en Cacabelos. El mejor valorado. La mayor puntuación en sus reseñas, por algo será. Se trata de un establecimiento familiar con comida tradicional, la de toda la vida. Sus platos cuentan con productos de la comarca berciana. Destaca la fabada, lentejas con sepia o calamares y los ricos callos con garbanzos. Todos los clientes coinciden en lo mismo: “El mejor sitio. Comida abundante y casera”.

Casa Gato

Las Termas

En otro punto de la provincia, en Astorga, se encuentra este restaurante con una amplia oferta gastronómica repleta de los platos más típicos de la zona con ingredientes de primera calidad. Es una clara apuesta por los productores locales y el sabor de la región. Destacan los garbanzos, las setas al queso de Valdeón, el bacalao enfritada y las distintas carnes rojas de las montañas del Teleno. Encanto, tradición y mucho sabor es lo que puedes encontrar en estos platos que te harán sentir como en casa.

Las Termas

Asador de San Lorenzo

Burgos en invierno significa frio. Por eso, no hay nada mejor que un asador para degustar una rica comida y entrar en calor. Este es el mejor valorado con su rico cordero lechal asado en el horno de leña. Tampoco puede faltar la típica morcilla de burgos que preparan con pimientos asados. Una delicatesen. Asimismo, se puede degustar un rico chuletón, que a todo el mundo le apetece después de una larga mañana caminando y visitando los rincones de la provincia de Burgos. Los clientes coinciden en el ambiente casero y acogedor.

Asador San Lorenzo

San Remo

Comer en Palencia es comer en San Remo. Así lo han elegido las miles de personas que han pasado por el establecimiento y lo han votado como su favorito. Y no es de extrañar, ya que tiene un ‘Solete Guía Repsol’. Un picoteo informa o un plato repleto de arte, todo eso está aquí. Además, para los amantes de las hamburguesas, hay más de 1.000 diferentes con 17 estilos y 11 variedades de carne. ¿Qué más se puede pedir? No puede faltar la comida tradicional y, sin duda, el plato estrella: arroz con bogavante. Una delicia para el paladar.

San Remo

Horno Viña de Rueda

En la localidad vallisoletana de Medina del Campo está este restaurante. Máxima puntuación. La carne es uno de los puntos fuertes, pero también destaca por una cocina creativa y una gastronomía de gran calidad. Pulpo, jamón o un buen chuletón, son algunos de los platos más solicitados por los clientes. Y como no podía ser de otra forma, un plato más que tradicional en la Comunidad: el lechazo. Las reseñas de TripAdvisor coinciden: “Una carta estructurada, platos para todos los gustos e ideas innovadoras con calidad en la materia prima”.

Horno Viña de Rueda

Vinodiario

Este establecimiento es una vinoteca que lleva desde 2003 en Salamanca. Selección de vinos con tapas y platos preparados con los productos de la tierra. Nada mejor que comer el embutido de la zona. Para ello, hay tostas de jamón o cecina. Además, también se pueden consumir en tablas, destacando por encima de todas la de ibéricos, una de las más elegidas. Asimismo, hay ensaladas o hamburguesas. Y para los que prefieren algo tradicional, tienen unos garbanzos con ciruela, orejón, pasas y trufa. Guisos tradicionales con un toque moderno.

Vinodiario Tripadvisor Anna M.

Los Candiles

Si vas a pasarte el día recorriendo la muralla de Ávila y sus históricas calles, después tienes que hacer una parada en Los Candiles. Una cocina de los más tradicional, con su rica sopa castellana o su buen plato de ibéricos. No solo eso, sino que también ofrecen cochinillo, paletilla de cabrito, mollejas o chuletón de vaca, que los clientes catalogan “de 10”. Además, hay una amplia selección de vinos para que pruebes el sabor de la tierra.

Los Candiles

Portillo de la Traición

En 2012 nació este establecimiento zamorano en el casco antiguo. Años más tarde, y gracias al éxito que han tenido, se trasladaron de zona para desarrollar en plenitud la filosofía de su cocina. Combina técnicas modernas de elaboración con la cocina de la provincia. Mezclan los productos zamoranos como pimentón, ajo, casquería, cordero, queso zamorano con cintronella, kimchi, anís o lima kaffir. Una cocina con mucha identidad que combina lo más tradicional con lo curioso. Destaca el cuello de cordero confitado, el cogollo a la brasa o el tartar de atún, para los más modernos.

Portillo de la Traición

Al bar de Max

No es un bar cualquiera, es un pedazo de Italia en Soria. Dulces caseros y pasta fresca, un rico vermut y platos muy italianos sin olvidar la rica gastronomía española. Este lugar lo tiene todo. Los clientes coinciden en que la comida es "exquisita" y así lo refleja la máxima puntuación que tiene. No pienses que solo vas a encontrar pizza o pasta, que también, porque hay torreznos de Soria. Un alimento tan típico no podía faltar en las mesas de los clientes del bar de Max.

Al bar de Max

Matimore Casa Moreno

En la localidad segoviana de Riaza se esconde este lugar. Un establecimiento con un salón castellano y una cocina con más de 60 años de tradición. Llevan desde 1956 respetando y elaborando la receta de sus bisabuelas. Destacan las raciones típicas, los platos de cuchara como los judiones de la graja, asados en el horno de leña, carnes rojas, chuletillas y carnes maduradas. Un lugar que muestra las delicias que albergan en Segovia. No puede faltar el buen cochinillo, haga el tiempo que haga, siempre apetece y aquí lo tienen con una excelente calidad.

Matimore Casa Moreno

