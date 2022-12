Valladolid, epicentro nacional del encuentro de personas con Síndrome de Down

Valladolid se convierte en el epicentro nacional de familias de las personas con Síndrome de Down al organizar entre los días 3 y 6 de diciembre el esperado XXII Encuentro Nacional, un evento coorganizado con la asociación anfitriona Down Valladolid, que cuenta con un programa repleto de charlas, conferencias y actividades para disfrutar en familia. Serán más de 500 personas pertenecientes a asociaciones de toda España, las que disfrutan de la ciudad en una jornada con la que se pretende “fomentar el encuentro y profundizar y reflexionar sobre la situación de personas Down”, según afirma Toñi Juan Gamalié, gerente de la asociación.

Desde la Asociación se sigue luchando por la inclusión plena en la sociedad, y porque “tengan derecho a una vida plena sin ningún tipo de exclusión, a un trabajo y a un ocio inclusivo”. Como reconoce Juan, se ha avanzado mucho, “pero todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo en el campo de la educación inclusiva y en el empleo ordinario”.

La asociación busca en el día a día la accesibilidad física y cognitiva. Y pone de ejemplo que no se entiende que muchos niños con Down sigan yendo obligados a colegios especiales si las familias quieren que estén en centros ordinarios.

Desde Down Valladolid se hace hincapié en los pocos nacimientos que existen de personas con Down, sin embargo la esperanza de vida es cada vez mayor. Por eso, abogan por hacer una “reflexión” y buscar “soluciones” para ofrecer nuevos servicios ya que hay personas que llegan a los 60 años. En lo que prefieren no mojarse, al existir diferentes familias “cada una con su opinión” es en el tema del aborto. “No tenemos una posición, pero lo que tenemos claro es que estamos en contra en el aborto que se realiza por una discapacidad, porque es una discriminación”, apunta.

Celebración del Encuentro Nacional en 2021

Programa de actividades

El acto inaugural será el sábado 3 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes. El domingo tendrá lugar la Conferencia inaugural y será seguido de una jornada repleta de charlas, debates y sesiones con los mejores expertos en diferentes áreas para familias, personas con síndrome de Down y sus hermanos. Algunos de los temas a tratar serán ‘Planificación Centrada en la Persona. Juego de Rol para familias’, ‘El nacimiento del PSD. ¿Qué está sucediendo realmente?, ‘Vías para impulsar la participación asociativa de nuestros hijos.

El domingo será muy deportivo. Visita al campo de Pepe Rojo para ver el encuentro del VRAC Quesos Entrepinares, club con el que se mantiene un convenio de colaboración para practicar el rugby inclusivo, y donde se vivirá una jornada muy deportiva.

Por su parte, la jornada del lunes 5 de octubre vivirá con diferentes debates y sesiones sobre los temas más interesantes en relación al síndrome de Down como por ejemplo, ‘Necesidades y retos de las personas con síndrome de Down en su vida adulta. Nuestro Modelo’, ‘Familias Escucha". Acogida de nuevas familias en la Entidad, Personas con síndrome de Down 1: "Cómo impulsar nuestra participación en las entidades.

La cena de gala y clausura de este Encuentro Nacional de Familias XXII se celebrará en el Palacio Condes de Magazo en Boecillo. “Esperamos con ilusión que este gran evento vuelva a ser un punto de encuentro en el que las familias puedan conocerse y compartir experiencias”, concluye la gerente.

