Verónica Manjón, la artista leonesa que conecta con los niños con autismo a través de sus dibujos

Si algo ha caracterizado a Verónica Manjón Cid (Las Tierras Bañezanas, 1986) es su empatía con los niños que padecen autismo tras conocer a un joven en un campeonato de surf y regalarle un dibujo por el que se ganó un afectuoso abrazo. Desde hace unos años es secretaria en la Asociación 'Somos Diversos' con sedes en León y La Bañeza. Una asociación que defiende los derechos de este colectivo y que, según la Confederación en España, lo padecen una de cada 100 personas con 450.000 casos en nuestro país.

Formada en Artes Gráficas Publicitarias por la Escuela de Arte de Salamanca, Verónica trabajó en Páginas Amarillas como publicista antes de aterrizar en Austria para realizar un proyecto en 2015, donde conoció a su pareja con el que tiene dos hijos y está a la espera de un tercero. La leonesa adquirió una sensibilidad con los niños que le permitió tener una conexión especial con el colectivo que tiene autismo. "Estaba en una de las primeras ediciones del campeonato de surf 'Longboard' en Asturias y, desayunando en un bar, vi a un niño que no paraba de hacer ruido. Le dibujé un Mickey Mouse y escribí su nombre. El niño vino y me dio un abrazo. La madre me preguntó cómo lo había conseguido, ya que ella llevaba toda la vida esperando a que le diera ese abrazo", confiesa visiblemente emocionada. Minutos más tarde, su progenitora le contó que era autista. "Me derrumbé en ese momento. Desde entonces, allá donde voy siempre llevo un blog, un bolígrafo y hago dibujos a todos los niños", ha subrayado Manjón que, a pesar de que sus hijos no tienen ningún tipo de espectro, cree que "no necesita tener el problema para ser parte de la solución".

Unas experiencias que le han permitido entender mejor las actitudes de los más pequeños. "Los entiendes y ves que es tensión del niño que está sufriendo en un momento determinado y a lo mejor no puede expresarse. ¡Lo está pidiendo a gritos! Les hago el dibujo y los niños se calman. Llevaré como miles. Mis hijos se han acostumbrado a ello, cuando van al médico y ven a otros niños me dicen que les haga un dibujo. Creo que nuestro deber es preservar el futuro de los más pequeños'', ha indicado.

Verónica continúa firme en la lucha por visibilizar las injusticias que suceden alrededor de la vida de los más vulnerables, especialmente en materia odontológica. "Soy secretaria de la Asociación 'Somos Diversos' que cuenta con niños que tienen autismo y diversidad funcional. No me parece normal que se gaste dinero en hormonar a niños que no tienen claro nada en la vida y a los niños con autismo y otras necesidades especiales no se les ayude a acudir a un dentista cuando sufren molestias por los sonidos. No es atribuido por la Seguridad Social y, durante la pandemia, tenían que esperar fuera de urgencias con varios grados bajo cero. Para ellos es muy duro escuchar esos sonidos; nadie se está responsabilizando de ellos cuando los mandan al quirófano a quitarle una muela. Aún por encima tienen que esperar a ser un número determinado para que atiendan a todos", ha demandado.

La artista leonesa en Austria

Con todo ello, Manjón demanda un cambio de paradigma para poder cubrir las necesidades de los más pequeños. "Se puede hacer todo mejor y mucho más económico. Cuando hemos retomado todo con la gerencia de Atención Primaria y ha habido un consenso, han cambiado al director -José Pedro Fernández Vázquez-, el cual se reunió con la asociación una vez y no ha querido volver a hacerlo. Las alternativas que nos daban suponían cantidades económicas exageradas por empastarles una muela ya que incluían quirófano, hospital, anestesista, el dentista y la habitación. Necesitamos que los niños tengan todas las coberturas posibles y que se incluya a los que tienen necesidades urgentes. No entendemos esta 'inclusión'".

León como epicentro tradicional de la península

Con todo, Verónica también defiende la historia de León desde los más de 2.000 kilómetros que separan su residencia actual. "Cuando eres de León y te sabes perfectamente la historia de tu tierra -celta, ibero y astur- sabes las cosas que ocurren. Soy leonesa y parece que cuento la historia de mi tierra, pero cuento la historia del territorio ibero-español. Colaboro altruistamente con potentes asociaciones de la cultura y tradición española, donde España es multicultural y cada región tiene su tradición: lengua, indumentaria o gastronomía. Lo que hace grande a España es el conjunto de las regiones". No obstante, también muestra su férrea defensa de la reserva de la biosfera: "La mayor parte de las que existen se encuentran en la región leonesa. Se las están 'cargando' con las placas".

Un problema que para ella tiene un origen. "Cuando han creado las autonomías han desprestigiado e insultado a los pueblos y después han hecho desaparecer la identidad de cada uno: Santander era Castilla La Vieja y Madrid nunca fue capital de nada. La única corona que ha existido es la del Reino de León, junto con la de Aragón. En un montón de ciudades y en el escudo de España figura el león, viene de la democracia, soberanía y los derechos inalienables de cada ser, tanto individual como colectivamente''.

Verónica en el centro de la imagen con la bandera de León en una calle austriaca

Al mismo tiempo, reconoce la importancia de la política en un proceso de destrucción de la soberanía. "Tenemos que entender que los políticos son empleados del pueblo y, además, cuando ellos están en el Congreso son actores. Es el gran teatro que hay. Las mejores bambalinas están en la cafetería del Congreso: nunca tuvieron restricciones Covid, nunca llevaron mascarilla, pagan un 95% menos de lo que comen allí. No necesito que dirijan mi vida, ya lo hago yo", ha indicado.

