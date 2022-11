De Santiago-Juárez y su adiós político: “Mi etapa con Herrera fue magnífica, ahora es buen momento para jubilarse”

José Antonio de Santiago-Juárez (Valladolid, 1951), no seguirá en política. Lo dejará cuando finalice esta legislatura de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2023. “La noticia habría sido que hubiese dicho que quería seguir”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León a sus 71 años.

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y que fuera además titular de la Presidencia durante 12 años ya había comunicado hace dos meses sus intenciones al Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Fue el número dos de la candidatura del PP en las elecciones del año 2019 y acompañó a Pilar del Olmo en la lista, en la que fue su vuelta al Consistorio de Valladolid. Había sido edil ya desde el año 1995 y hasta el 2003.

Asegura, en esta entrevista después de anunciar su adiós que “el mejor recuerdo que tengo es mi etapa con el presidente Herrera. Estuve 18 años con él y fue magnífica”.

P.- ¿Por qué se va?

R.- Hace un año se lo trasladé al presidente del partido provincial. En septiembre del año pasado. Hace dos meses al grupo municipal. Pilar del Olmo lo sabía. Les dije que había decidido dejar la política. Me ha extrañado que todo el mundo se haya alarmado porque la noticia habría sido que dijera que quería seguir.

P.- Son muchos años en política.

R.- 16 entre consejero, vicepresidente y demás. Antes estuve de director general y de gerente regional de salud. De secretario general de la Consejería de Sanidad, otros 12 años. Y el resto del tiempo ejerciendo mi profesión. Soy psiquiatra. Tenía mi plaza en propiedad en el Hospital Río Hortega hasta que me jubilé hace dos años. El 18 de noviembre he cumplido 71 años. Creo que es buen momento para jubilarse.

P.- Ya toca un poco de tranquilidad.

R.- Eso es. Me ha sorprendido que se arme tanto revuelo.

P.- ¿Qué cargo recuerda con más cariño?

R.- Mi etapa con el presidente Herrera fue magnífica. Sin duda. He estado 18 años con él.

José Antonio de Santiago-Juárez, como consejero portavoz de la Junta de Castilla y León Rubén Cacho / ICAL

P.- Y estos cuatro años como concejal en el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿Cómo los valora?

R.- Positivamente. Es bueno para la gente que trabaja en política. Digo trabajar y hacer cosas y no estar porque en política hay que estar para hacer. Estos cuatro años que me he encontrado en la oposición los he vivido de forma positiva. Creo que es bueno para la gente que trabaja en política conocer el trabajo de la oposición. Dicen que lo difícil es la oposición, pero lo complicado es gobernar porque todos los días tienes que tomar decisiones que unas veces funcionan y otras no pero que repercuten en el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, es interesante pasar por la oposición porque conoces la otra parte de la política. Lo que pasa es que yo la he conocido muy tarde. Al que quiera conocer la política no le viene mal saber lo que es la oposición.

P.- Valora estos últimos cuatro años de forma positiva, entonces.

R.- Sí. Es bueno que la gente a la que le gusta la política pase por la oposición. Uno no se presenta para estar ahí, lógicamente. Pero nunca viene mal. Estoy satisfecho.

P.- ¿Cómo valora el trabajo de Pilar del Olmo estos cuatro años?

R.- Lo valoro muy bien. Se va a ver. Las opiniones son libres pero los resultados no y lo vamos a ver en mayo de 2023. Todo el mundo habla del candidato, pero lo importante es el trabajo que hace el equipo. En este caso el equipo de la oposición municipal popular y eso va a tener reflejo en las elecciones. Estoy convencido de que ahí se va a reflejar el buen trabajo que ha hecho Pilar y que ha desarrollado ella y su equipo al completo.

P.- ¿Cómo valora la renuncia de Pilar del Olmo a ser candidata a la Alcaldía de Valladolid?

R.- Bien. Yo ya lo sabía. Llevo trabajando con Pilar desde hace 16 años, desde el Gobierno de Herrera. Me parece estupendo. Ella tiene todavía mucho futuro político. Está dentro de la Ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo. Ha entrado de forma nominativa, designada por el presidente. Tiene mucho futuro, pero ha decidido que no quiere ser la candidata a la Alcaldía y me parece estupendo.

P.- ¿Y quién va a ser el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular?

R.- No tengo ni idea. Lo único que puedo hacer es desearle lo mejor y colaboraré con él hasta que lleguen las elecciones de 2023.

P.- Se habla de Mercedes Cantalapiedra o de Jesús Julio Carnero…

R.- No quiero entrar en ese juego. Se lo dejo al partido. Les encanta estar con este juego y nunca he entendido por qué hacen estas cosas. Ellos saben lo que tienen que hacer. Alberto Núñez Feijóo se lo ha dicho: que busquen a los mejores y que les pedirá responsabilidad. Con el presidente tengo relación y buena amistad. Espero que le hagan caso.

P.- ¿Cree que Óscar Puente volverá a ser el alcalde de Valladolid tras las elecciones del próximo año?

R.- Estoy convencido de que Óscar Puente no va a ser el alcalde de Valladolid. Pienso que el trabajo que hemos hecho es muy positivo y se va a notar en las elecciones de 2023.

P.- ¿Cómo ve al alcalde en la actualidad?

R.- Óscar Puente está, políticamente, en el peor momento. Desde el punto de vista orgánico, del Partido, se ha demostrado recientemente cuando descubrió por la prensa el presupuesto que el Gobierno de España destinaba a Valladolid. Él ha dicho que se enteró por los teletipos y doy fe porque ese mismo día, por la mañana, tuvimos pleno y nos dijo que las cosas iban bien. Por la tarde, cuando conocimos los presupuestos, vimos que no iban tan bien. Desde el punto de vista orgánico no pinta nada. Si pinta algo, nos está engañando a todos, que es peor.

Óscar Puente y José Antonio de Santiago-Juárez

P.- ¿Y desde el punto de vista funcional?

R.- Desde el punto de vista funcional, como alcalde de Valladolid, creo que la ciudad está muy desencantada con el trabajo de Puente y no olvida todo lo que ha pasado estos últimos años. Todos los veranos protagonizaba un escándalo que se lo buscaba él. Tienen encuestas que no sacan a la luz porque son malas. Estoy convencido de que va a perder la Alcaldía.

P.- Se acaban esas “broncas” entre el alcalde y José Antonio de Santiago Juárez en las sesiones plenarias.

R.- He sido parlamentario muchos años. No son broncas y forman parte de los plenos. A veces, me he enfadado cuándo nos han faltado al respeto. Por ahí no paso. El alcalde no tiene potestad para hacerlo.

P.- ¿Qué va a hacer ahora?

R.- En la vida hay muchas cosas que hacer. Escribo desde hace siete meses opinión, cada 15 días, y me gusta. Me gusta escribir, reflexionar y hacerlo sobre política.

