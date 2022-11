Pilar del Olmo: “Me voy, no me echan”

Pilar del Olmo, actual presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, no será la candidata a la Alcaldía del partido para las próximas elecciones municipales que se van a celebrar en mayo de 2023, como ella misma ha asegurado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este periódico ha podido hablar con la que es vocal del Partido Popular a nivel nacional, y que encabezó la lista municipal del PP en los comicios locales de 2019. El partido consiguió nueve concejales convirtiéndose en la segunda fuerza en la corporación municipal. El salto a la política local lo afrontó después de haber sido consejera de Hacienda y Economía durante 16 años en los gobiernos de Juan Vicente Herrera, en la Junta de Castilla y León.

“Me voy, no me echan. Es una decisión que no he tomado ahora. Se ha hecho pública por el azar del destino. En septiembre de este año ya le dije a Alberto Núñez Feijóo que no quería ser candidata tras un proceso de maduración personal para tomar esta decisión”, ha asegurado a este periódico Pilar del Olmo.

Añade, además, que quiere agotar la legislatura como concejala dentro del Grupo Municipal Popular y que dejará la presidencia de los “populares” en el Ayuntamiento cuando el partido anuncie al candidato o a la candidata a la Alcaldía de Valladolid de cara a esos comicios del año próximo.

“Lo lógico es que si ponen a otra persona, candidato o candidata, yo deje la presidencia del grupo. Voy a estar a disposición del partido para ayudar al nuevo candidato o candidata porque estoy deseando que el Partido Popular gane las elecciones”, añade Del Olmo.

Asegura que su decisión se la ha comunicado, únicamente, al presidente del partido a nivel nacional, a Alberto Núñez Feijóo. “Nadie, a nivel provincial o regional, me ha preguntado y yo me he dirigido a la persona con la que tengo confianza, que es el presidente nacional”, explica.

Sobre el posible candidato, que parece que estará entre Mercedes Cantalapiedra y Jesús Julio Carnero, dice “no tener ni idea”. “Cualquier apuesta mía no vale porque no tengo la más remota idea. Han salido muchos nombres desde que nosotros comenzamos a trabajar. No lo sé”.

Del Olmo tiene claro que el PP puede arrebatar la Alcaldía a Óscar Puente y afirma que “van a trabajar duramente, como lo hemos hecho estos años, para ganar”.

Sobre la marcha también de José Antonio de Santiago-Juárez, que dejará la política al finalizar esta legislatura, ha asegurado que “no le extraña” porque “mandó una carta al presidente del partido” y “lo hizo público en una reunión del Grupo Municipal”.

Tras la retirada de Del Olmo falta saber quién será el candidato o la Alcaldía de Valladolid del PP. Las quinielas se centran en Jesús Julio Carnero y Mercedes Cantalapiedra. El anuncio, en principio, antes de que finalice el año.

