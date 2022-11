VÍDEO | El mejor sabor del cerdo vuelve a enamorar a Valdestillas

Valdestillas es un municipio vallisoletano, de 1.607 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que se encuentra a unos 20 kilómetros de la capital. Está rodeado de pinares, en el Valle del Adaja, cuyo río a la altura de la iglesia parroquial del lugar es remansado con el fin de conseguir un pequeño salto de agua que permite que nos encontremos allí con una central hidroeléctrica.

El pueblo pucelano ha disfrutado hoy con una de las acciones que están marcadas en el calendario: la VI Jornada sobre la Matanza, que ha tenido al cerdo como protagonista y que ha conseguido reunir en el lugar a cientos de personas, tanto a vecinos como a turistas, que se han relamido con los mejores sabores.

El alcalde de Valdestillas, Alberto Sanz, ha asegurado que es un “día especial para Valdestillas” y ha añadido que “lo que buscamos es recuperar las tradiciones” con el fin de que “los más pequeños del lugar lo vivan”.

La Plaza de la Constitución ha sido el mejor escenario sobre el que se han ido desarrollando las diferentes actividades. A las 11.00 de la mañana todo ha arrancado con la tradicional degustación de la torta de chicharrón, todo ello maridado con el sabor del café de puchero y orujo que ha hecho entrar en calor a los presentes en una mañana fresca en la provincia vallisoletana.

Después de esto ha arrancado el chamuscado y destazado del cerdo para la elaboración del mondongo al estilo tradicional, que ha corrido a cargo de los matanceros. Todos hacían un círculo para ver el proceder de una tradición en muchos pueblos de Castilla y León.

A las 12.00 se han desarrollado las demostraciones de los diferentes talleres artesanales, tanto de alfarería, como de cuero, cestería e instrumentos tradicionales antes de que se hayan presentado las jornadas, a eso de las 12.30, a cargo del matancero de honor: Santiago Manzano, conocido como ‘El Archiperrero’, con la compañía de miembros del Equipo de Gobierno y el alcalde de Valdestillas, Alberto Sanz, a la cabeza.

El primer edil, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha añadido que “el Archiperrero es una figura peculiar”. Santiago Manzano ha aunado música, con recitales castellanos y de raíz, para hacer las delicias de todos los presentes.

A las 13.00 horas ha arrancado la cata popular de vinos de la DO Rueda y de la DO Cigales, con la colaboración de ambas Rutas. El sabor de los mejores caldos no podía faltar ante lo que estaba por llegar.

El almuerzo matancero, desde las 13.30, ha hecho las delicias de todos los presentes con el chorizo y la panceta como protagonistas. Por solo tres euros se han podido llevar a la boca dos montaditos, con vino, agua o mosto y han entrado en el sorteo de un jamón.

La música ha estado también muy presente con la actuación del Grupo de Folk ‘A Traque Barraque’ y durante el descanso se ha realizado el IV Concurso de Bebedores de Porrón.

Un día completo en Valdestillas con los mejores sabores del cerdo como protagonistas. 1.700 bocadillos y cerca de un millar de personas que se lo han pasado en grande en una mañana para disfrutar.

