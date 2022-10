Una pesadilla menos pesadilla: la bombona de oxígeno para los hogares con calefacción central

A finales del pasado año 2021 muchos vecinos de diferentes comunidades de la provincia de Valladolid enfurecían. El aumento del precio de la energía, antes de la llegada de la Guerra de Ucrania, hacía que sus cuotas mensuales subieran. El dinero en común de estas agrupaciones vecinales, y el fondo de ahorros, desaparecía y tocaba rascarse el bolsillo.

Este otoño no parecía ser mucho más halagüeño. Ya estaba en mente eso de retrasar la puesta en marcha de la calefacción central y recortar el tiempo de encendido, como el pasado curso, pero el nuevo paquete de ayudas aprobado este martes, 18 de octubre, por el Consejo de Ministros para rebajar la factura de un 40% de los hogares de nuestro país, que incluye una tarifa regulada para el ahorro en domicilios con calefacción central da un alivio a estos hogares.

“Los vecinos de las comunidades que administramos estaban muy nerviosos. Nos parece estupenda esta medida por parte del Gobierno y pensamos que va a repercutir muy positivamente en el bolsillo de los potenciales beneficiarios”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Luis Rodríguez Barrigón, cabeza visible de la Asesoría y Administración RODSANZ, que gestiona 20 comunidades de vecinos en la provincia de Valladolid, con calefacción central.

Una nueva tarifa para las comunidades con caldera comunitaria que estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.

Satisfacción

“Estamos satisfechos con la medida. Hemos dado mucha guerra con esto y hemos pedido que se interviniera por lo que considerábamos que era un agravio comparativo. Estamos contentos porque se ha buscado una solución para un problema que era muy grave. No es importante para nuestra institución, sino para los vecinos, que son los que se van a beneficiar de ello”, confiesa Salvador Díez, presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Valladolid desde hace 10 años.

Un alivio ante una situación que había que contener. El invierno pasado la subida del gas y el precio de la calefacción central fue repentino. “Tuvimos que subsanarlo como pudimos”, añade Díez que asegura que “ven el futuro con preocupación” y que los usuarios están “retrasando el encendido de las calefacciones, limitando horarios y haciendo muchas derramas” en lo que califica como “una situación complicada”.

Es difícil cuantificar cuánto subió, de media, el precio en las diferentes comunidades y por hogar. No es lo mismo uno de 60 metros que uno de 100. Uno nuevo que uno viejo que tenga un aislamiento más rudimentario, peor. Que deje pasar más un frío que amenaza con llegar en breve, aunque las que ya nos han visitado son las lluvias.

“Resulta complicado saber cuál ha sido el aumento de la subida en la cuota de la comunidad de los vecinos. Lo que sí que podemos cuantificar es el aumento del precio de los combustibles. En Valladolid, las calefacciones centrales, de forma habitual utilizan gasoil, que ha duplicado el precio en un año, o gas natural, que lo ha multiplicado por seis”, explica Díez.

Calefaccion-Central

3.000 millones y hasta el 31 de diciembre de 2023

Era el martes, 18 de octubre, cuando el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo paquete de ayudas que buscaba rebajar la factura de un 40% de los hogares de nuestro país incluyendo una tarifa regulada para el ahorro en domicilios con calefacción central. Se acordaba destinar a tal fin un total de 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Una nueva tarifa para las comunidades que dispongan de caldera comunitaria que estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2023

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, explicaba que todas las comunidades con este tipo de calefacción podrán acogerse a esta tarifa cumpliendo con dos condiciones: tener instalados sistemas de contador individualizado antes de finales de septiembre de 2023 y realizar una revisión de caldera con el fin de asegurar que funciona de la manera más eficiente posible.

El Gobierno ha afirmado que el ahorro del 40% se calcula atendiendo al consumo medio de la comunidad en los últimos cinco años y sobre el 70% de ese consumo medio se le aplicará el descuento del 40%. Teresa Ribera afirmó que “el 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado” pero añade que “si esa comunidad incrementara su consumo por encima del medio en los últimos años sufriría una penalización”.

El objetivo que se busca pasa por incentivar un comportamiento óptimo de las comunidades de propietarios. Destaca que, si dichos hogares se mantienen con este consumo de los últimos años, se alcanzaría un 50% de ahorro de la factura a pagar en ausencia de estas medidas. Sería posible sumando la reducción fiscal de costes fijos y esta tarifa especial, ha apuntado el Ejecutivo.

Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Europapress

En busca de edificios más eficientes

“Esta es una solución que alivia, pero me gustaría señalar que resulta evidente que nuestros edificios no son eficientes desde el punto de vista energético y tenemos que adaptarlos”, añade el presidente del Colegio Profesional de Administraciones de Fincas de Valladolid, Salvador Díez, que apuesta por “utilizar los Fondos Next Generation para adaptar nuestras viviendas a la nueva realidad".

Una medida muy interesante y a valorar que conciencia y va en consonancia con la Agenda 2030 en busca de conseguir esa mejor interrelación entre el ser humano y el medio ambiente. La energía no es infinita y el mundo, si no lo cuidamos, tampoco, y eso tiene que quedar claro para que las generaciones venideras disfruten de una vida plena.

“Estamos en una época muy convulsa en la que todo pasa muy deprisa. Veo bien la bonificación del Gobierno pero tenemos que tomar otras medidas como la citada”, añade Luis Rodríguez Barrigón, administrador de fincas, en un proceso que se antoja lento.

De momento, centrándonos en el presente, esta es una medida que sirve como bombona de oxígenos para aliviar un poco más el coste de las facturas de los usuarios que cuentan con una calefacción central en su comunidad.

