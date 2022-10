Los cinco medicamentos que más te va a costar encontrar en las farmacias de CyL por problemas de suministro

Acudir a la farmacia nunca, o casi nunca, es plato de buen gusto. Esta visita es sinónima de problemas de salud crónicos o puntuales. Si a esta ansiedad le sumamos la de no encontrar el medicamento que buscamos esta se agudiza. Por ello, hoy os traemos los cinco medicamentos que más te va a costar encontrar en Castilla y León por la falta de suministros.

LUDA Partners es la creadora de una herramienta a la que acceden a diario 120 farmacias de Castilla y León de las 1.604 existentes, según datos de Statista, para dar con el punto exacto donde encontrar un medicamento en la homóloga más cercana. De esta manera, la compañía ha podido elaborar un informe con los cinco medicamentos con más falta de suministro en la Comunidad, al ser estos los que más se buscan en el sistema informático de la empresa.

Medicamentos contra la diabetes, la ansiedad, el helicobacter, las infecciones en los ojos o la insuficiencia pancreática sufren estos problemas de suministro en Castilla y León, según los datos facilitados por LUDA Partners.

El quinto que más falta de suministro presenta es el Kreon. Este se encuentra dentro de un grupo conocido como enzimas pancreáticos. Se usa principalmente para la insuficiencia pancreática exocrina. Su actividad en las grasas, hidratos de carbono y proteínas ayudan a la digestión de los alimentos en las personas que no pueden generar enzimas suficientes. Uno de sus componentes, la pancreatina, se extrae del páncreas del cerdo.

En el cuarto puesto está la Oftalmolosa. Esta se trata de una pomada oftálmica con un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos que hace frente a los microorganismos que provocan las infecciones de ojos. Este medicamento se usa en afecciones como la conjuntivitis, la queratitis, que es la inflamación de la córnea, úlceras corneales, blefaritis, que es la inflamación de los párpados o la dacriocistitis, que es como se llama a la inflamación del saco lagrimal.

La medalla de bronce se lo lleva el Pylera, formado por principios activos como el clorhidrato de tetraciclina, metronidazol y el bismuto potasio. En el caso de los dos primeros se encuentran dentro del grupo de los antibióticos, mientras que el último es un apoyo para estos dos primeros para tratar las infecciones. Este medicamento se usa para tratar a adultos con Helicobacter pylori que padecen o han padecido una úlcera.

El subcampeón de esta lista es uno que con la pandemia ha visto disparada su demanda. Se trata del Trankimazin. Este fármaco se usa para tratar los casos de adultos con ansiedad grave, angustia o incapacitantes. Destacan las presentaciones de 0,5 mg y 1 g, siendo estas las más desabastecidas.

"El consumo de ansiolíticos ha aumentado considerablemente desde la cuarentena", señala María Eugenia Jiménez Labaig, de la Farmacia María Eugenia Jiménez Labaig, al mismo tiempo que remarca las dos presentaciones anteriormente mencionadas, ya que su falta fue "muy relevante".

Por último, la lista está liderada por el Ozempic. Su principal característica es el principio activo semaglutida. Esta ayuda al cuerpo del paciente a reducir el nivel de azúcar en sangre cuando esté demasiado elevado, ayudando de esta manera a prevenir las enfermedades cardiacas. Este medicamento es utilizado para tratar a adultos a partir de los 18 años con diabetes tipo 2 en los casos en los que el deporte y la dieta no son suficientes.

Cinco medicamentos que sufren una falta de suministro importante en Castilla y León y de los cuales, las farmacias no saben los motivos, ya que cuando hacen los pedidos únicamente los notifican que esos fármacos "no los sirven", según señala María Eugenia. "La mayoría de las veces se refieren a escasez de materias primas pero no hay notificación concreta", asevera la farmacéutica.

El cofundador de LUDA Partners, Luis Martín Lázaro, asegura que esto no es un problema que azota únicamente a Castilla y León, sino que es algo "global". "En este caso, Ozempic y Trankimazin son medicamentos que también están desabastecidos en toda España", añade.

En este sentido, el directivo de la compañía matiza que esto supone "un estrés desde el punto de vista asistencial y, evidentemente, de eficiencia. Ven que los pacientes tienen un problema concreto y no lo pueden solucionar", puntualiza. Precisamente, sobre esta idea nace LUDA Partners, que a través de su sistema informático pretende solucionar dicho problema a la mayor brevedad posible.

Todo se remonta a 2017, cuando el socio de Luis y cofundador, Daniel de Carvajal, detectó "un importante problema" de suministro de medicamentos. "La solución disponible por aquel entonces era pedirlo vía teléfono o por grupos de Whatsapp a otros establecimientos, pero, en muchas ocasiones, los pacientes no podían esperar a recibir el medicamento en cuestión por la urgencia de continuar con la pauta de sus tratamientos", asevera uno de los creadores de la compañía.

Precisamente, María Eugenia Jiménez ejemplifica este cambio en un caso concreto, en el que una paciente necesitaba la crema vaginal clotrimazol Ginecanesmed 20 mg, pero de la que en su farmacia no poseían existencias, por lo que derivó a otro establecimiento que tenía "tres unidades". "Con la herramienta lo sabes al instante y no tienes que esperar a que te respondan de otra farmacia", aclara la gerente abulense.

Por último, Luis Martín tiene claro que la pandemia "no ha cambiado la tendencia de comprar medicamentos", ya que esta falta de suministro "venía de antes". "La pandemia sí que ha sometido a distintos tipos de demanda de diferentes productos sanitarios (tests, mascarillas, gel hidroalcohólico...). Y lo que ha provocado es que los farmacéuticos estén más pendientes de posibles repuntes para hacer acopio por si fuera necesario", sentencia.

